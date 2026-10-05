Muere con 70 años el exciclista Ángel Arroyo, segundo clasificado en el Tour 1983

Natural de El Barraco, tierra de otros grandes ciclistas como Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia 2008, José María Jiménez Sastre, más conocido como 'El Chava', y Francisco Mancebo, Arroyo fue uno de los grandes referentes del ciclismo español de la década de los AÑOS ochenta.

En dicha década, siendo compañero de Pedro Delgado y Rubén Gorospe en las filas del mítico Reynolds, ganó la Vuelta Ciclista a España de 1982, aunque días después fue descalificado tras dar positivo en un control antidopaje en la decimoséptima etapa y penalizado con 10 minutos, lo que le situó en el decimotercer lugar de la clasificación general.

Arroyo, que siempre negó haberse dopado, consiguió al año siguiente su mejor resultado, al obtener una segunda posición en el Tour de Francia, siendo solo superado por el francés Laurent Fignon.

La retirada del corredor abulense del ciclismo profesional tuvo lugar en el año 1989, contribuyendo al inicio de una etapa dorada para el ciclismo español de la mano de 'Perico' Delgado, Miguel Induráin o Alberto Contador, posteriormente.

Tras conocer su fallecimiento en la capital abulense este domingo, el Ayuntamiento de Ávila ha lamentado la pérdida de Ángel Arroyo, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y allegados del ciclista, cuya capilla ardiente se instalará este mismo lunes, al mediodía, en el palacio de Superunda, donde también se instaló la del mítico Julio Jiménez, en junio de 2022.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha lamentado, en nombre de toda la Corporación municipal y de la ciudad, el fallecimiento de quien estuvo en activo durante una década, "convirtiéndose en un referente en el mundo del ciclismo abulense y nacional".

Asimismo, ha decretado dos días de luto oficial, durante los cuales la bandera de la ciudad ondeará a media asta.