Miércoles, 7 de octubre de 2026

Madrid. La despedida de Leo Messi de la selección argentina recuperó uno de los rituales más sentimentales del fútbol: el último baile de sus grandes leyendas. Pelé se marchó de Brasil ante 138.575 personas que le pidieron que se quedara; Maradona eligió la Bombonera para proclamar que "la pelota no se mancha"; y otros mitos como Beckenbauer, Garrincha, Platini, Zico o Ricardo Zamora también su última noche construida para decir adiós.

Montevideo. Con Diego Forlán como entrenador interino y caras nuevas que sumaron minutos, la selección de Uruguay ha comenzado su largo camino hacia la próxima Copa del Mundo con tres amistosos en los que la Celeste logró cambiar la imagen dejada en el último Mundial. Por Santiago Carbone.

- También se enviarán análísis de las selecciones de Chile, Panamá y Paraguay tras los últimos amistosos, en los que regresaron a las canchas tras el Mundial de México, EE.UU. y Canadá.

Madrid. Disputadas ya las primeras cuatro jornadas de la Liga de Naciones, a la espera de las dos restantes a mediados de noviembre, solo España, Portugal y Suiza mantienen intacto el pleno, líderes y referentes de la competición; los dos primeros en la élite del sector A, con Inglaterra como la más goleadora, con 14 tantos, y Francia y Alemania con menos goles en contra, con dos.

Madrid. El primer parón de selecciones de la temporada, ampliado a dieciséis días y hasta cuatro encuentros por equipo, dejó 69 futbolistas de clubes de las cinco grandes ligas europeas con algún problema físico. Entre los internacionales absolutos, 57 de los aproximadamente 733 convocados sufrieron una lesión, un golpe o molestias: casi uno de cada trece. Por Juan José Lahuerta.

Barcelona. El delantero brasileño Gabriel Jesús asegura en una entrevista con la Agencia EFE que su compañero en el Barcelona Lamine Yamal le recuerda a su compatriota Neymar, a quien considera el mejor futbolista con el que ha jugado, y explica que la trayectoria de Ronaldo Nazario le sirvió de inspiración para superar las lesiones que ha sufrido en los últimos años.

Pekín. La estadounidense Coco Gauff se enfrenta a la belga Elise Mertens, la ucraniana Elina Svitolina y la polaca Iga Swiatek a las también norteamericanas Ann Lie e Iva Jovic, y la china Zheng Qinwen a la armenia Alina Charaeva este miércoles en los cuatro últimos duelos de octavos de final del torneo WTA 1.000 de Pekín.

Shanghái (China). El alemán Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz, el estadounidense Ben Shelton y el serbio Novak Djokovic, todos ellos exentos de la primera ronda, encabezan la lista de participantes en el torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái, que comienza este miércoles y termina el domingo el 18 de octubre.

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- El colombiano Nairo Quintana explica en una entrevista con EFE que su decisión de retirarse del ciclismo profesional el pasado fin de semana fue tomada con bastante antelación.

- Acaban los Campeonatos de Europa de ciclismo en carretera, en Liubliana. Pruebas contrarreloj junior, sub-23 y elite femeninas y masculinas.

- Liga de Naciones. Temas de análisis tras las primeras cuatro jornadas. España, Portugal y Suiza, líderes plenos.

- Análísis de las selecciones de Uruguay, Chile, Panamá y Paraguay tras los últimos amistosos, en los que regresaron a las canchas tras el Mundial de México, EE.UU. y Canadá. FOTO

- La despedida de Leo Messi de la selección argentina recuperó uno de los rituales más sentimentales del fútbol: el último baile de sus grandes leyendas, desde Pelé a Maradona, pasando por otros mitos como Beckenbauer, Garrincha, Platini, Zico o Ricardo Zamora.

- El parón pasa factura: 69 afectados y uno de cada trece internacionales tocado. Por Juan José Lahuerta. (FOTO)

- Entrevista al delantero brasileño del Barcelona Gabriel Jesus. (FOTO) (VÍDEO)

- Previa del Abierto de España, que se juega de jueves a domingo en el Club de Campo Villa de Madrid. Información de Carlos Pérez Gil. (FOTO)

- Previas del Gran Premio de Indonesia, 17ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Mandalika. (INFOGRAFÍA)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11). (FOTO)

Redacción EFE Deportes