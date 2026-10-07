Bolívar retoma el mando en la División Oro y se consagra campeón

El trinidense club Simón Bolívar sumó dos triunfos y un empate en el cuadrangular final de la Copa Oro de fútbol de salón y se consagró monarca de la categoría. En la fecha 3, este martes, igualó 3 a 3 contra el Sportivo Meza de Ñemby y celebró el título.

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El cotejo tuvo lugar en el polideportivo del club Sol de América, luego que Deportivo Atenas de Tacumbú se imponga 3-2 al Artemios F.C. de Santa Ana.

En cuanto al choque de fondo, los libertadores iniciaron bien el camino al título, con el gol de Ramón Mongelós. Sin embargo, Julio Rodas igualó para J. Meza, y Lucas Santander puso el 2-1 de ventaja para seguir el ñeembyense.

Doblete de Mongelós para igualar 2-2, resultado que era suficiente para que los trinidenses dieran la vuelta olímpica. Sin embargo, Matías Ferreira volvió a aventajar a los trinidenses 3-2.

Sportivo José Meza no se resignó, siguió insistiendo ante la portería de Bolívar, y consiguió la paridad de 3-3 por intermedio de Dionisio Benítez, resultado con el que se dio el pitazo final.

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* Atenas segundo. En el partido inicial, Atenas derrotó 3-2 a Artemios, con dos tantos de Andrés Rivas y uno de Samuel Ferreira. Para los de Santa Ana descontaron Axel Arce y Alessandro Pereira.

Posiciones finales y galardones individuales

Campeón Simón Bolívar con 5 puntos

Vicecampeón Atenas con 4 unidades

Podio Sportivo José Meza con 3 puntos

Goleador: Guillermo Causarano de Artemios con 28 goles;

Valla menos vencida: Sabino Alberto Meza del Sportivo José Meza.