Simón Bolívar se encamina al trono de la Copa Oro de salonismo

El cuadro libertador derrotó a los atenienses por 3-1 en la jornada por el cuadrangular final de la Copa Oro de fútbol de salón, que se cumplió este viernes en el Fomento de Barrio Obrero.

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Fue la segunda fecha de la fase final del principal certamen de salonismo metropolitano.

En cuanto al choque de fondo de este viernes, Bolívar ya se adelantó en el marcador por 2-1 al retornar a vestuarios. En la complementaria asestó el tiro de gracia, para cerrar el marcador 3-1 y poner a un solo empate del título.

Los tantos trinidenses de la victoria fueron de José Gill, Diego Melgarejo y Ramón Mongelós. El del honor helénico fue de Andrés Rivas.

Luego de la gran victoria de Atenas sobre Sportivo José Meza en la primera fecha, fue muy dura la derrota contra Bolívar, pues además que quedar en jaque la posibilidad de llegar al cetro, fue la primera derrota de la temporada.

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* Triunfo de J. Meza. En el partido inicial, el Sportivo José Meza de Ñemby consiguió una ajustada victoria por 3-2 contra Artemios F.C., para seguir soñando en el cetro, pues en la última fecha se verá las caras contra Bolívar.

Todos los goles llegaron en la segunda mitad, donde los ñeembyenses ganaron con hat-trick de Daniel Benítez, mientras para el team de Santa Ana los descuentos fueron por medio de Alessandro Pereira.

* Posiciones: Simón Bolívar 4 puntos, Deportivo Atenas 2, Sportivo José Meza 2, Artemios F.C. 0.

* Partidos del martes. Los juegos para el martes, en el polideportivo del club Sol de América, serán:

Artemios F.C. vs. Deportivo Atenas

Simón Bolívar vs. Sportivo José Meza