Dorian Godon se lleva el Gran Piemonte y sucede al mexicano Isaac del Toro

El francés se llevó la victoria en los últimos 300 metros en el esprint donde apareció para superar a sus rivales tras 4h:06.19 segundos y arrebatarle el título al corredor del Uno-X, el danés Anthon Charmig, segundo, mientras que el podio lo completó el italiano Alberto Bettiol, del XSD Astana.

La carrera estuvo marcada por una fuga que llegó a contar con nueve corredores en cabeza, pero el UAE Team tomó el protagonismo en el tramo decisivo con Del Toro, que lanzó varios ataque y alcanzó al neozelandés Finn Fischer-Black, del equipo Red Bull-Bora, que finalizó detrás del mexicano (83º).

La pareja llegó a estar muy cerca de la victoria, pero el pelotón les alcanzó en el último kilómetro de la carrera y en el esprint definitivo Godon aprovechó su velocidad y se hizo con la victoria.

Por su parte, el español Pau Martí, del NSN Cycling Team, llegó en décimo lugar a tan solo dos segundos de Godon, seguido de Jon Barrenetxea, decimotercero.

Esta es la séptima victoria de la temporada para el Dorian Godon, la vigésimo tercera de su carrera, y se convierte en el cuarto francés en ganar la carrera piamontesa. El último fue Richard Virenque en 1996.

La siguiente prueba que afrontará el mexicano será la carrera de Lombardía, este sábado, con 239 kilómetros que parte de Bérgamo y llega a Como.