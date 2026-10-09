La rusa Zherelnikova rompe su récord mundial en los World Skate Games ASU26

Asunción fue escenario de un nuevo capítulo en la historia del patinaje sobre ruedas. La rusa Veronika Zherelnikova estableció un nuevo récord mundial juvenil de salto libre (Free Jump) al superar una altura de 1,42 metros durante los World Skate Games ASU26, que reúnen a la élite internacional de los deportes sobre ruedas en Paraguay.

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Con apenas 16 años, la patinadora se llevó la medalla de oro en la categoría junior femenina y mejoró en dos centímetros la marca mundial que ya estaba en su poder. El registro anterior, de 1,40 metros, lo había establecido en agosto de 2025, durante el torneo Lishui Open, en China.

La actuación en suelo paraguayo reafirma la progresión de una deportista que viene marcando referencias en una disciplina que combina velocidad, técnica, coordinación y una extraordinaria capacidad de salto. En el Free Jump, los competidores deben superar una barra horizontal sin derribarla, elevando progresivamente la dificultad hasta alcanzar el límite de sus posibilidades.

La evolución de Zherelnikova también refleja el crecimiento del nivel competitivo en la modalidad femenina. Antes de sus registros, la plusmarca de 1,37 metros había sido compartida por la italiana Francesca Brivio y la francesa Mayrin Burasovitch.

Quince centímetros de diferencia

El dominio de la rusa quedó expuesto también en el podio de la competencia disputada en el Pabellón 1. La francesa Emilie Bellanger se quedó con la medalla de plata y la ucraniana Polina Zelenokhat obtuvo el bronce, ambas con una altura máxima de 1,27 metros.

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La diferencia de 15 centímetros respecto a la marca de la campeona evidencia la magnitud del registro alcanzado en Asunción. Zherelnikova no solo se adjudicó el título mundial juvenil, sino que elevó una vez más el techo de su propia especialidad.

Los World Skate Games ASU26 continúan ofreciendo actuaciones de alto nivel y colocando a Paraguay en el centro de la escena internacional de los deportes sobre ruedas. Entre las figuras que dejan su huella en esta edición, Zherelnikova se lleva un lugar destacado: convirtió su participación en una jornada histórica al superar una marca que ella misma había establecido.

El salto de 1,42 metros quedará como uno de los registros destacados de la competencia en Asunción y como una nueva referencia para las futuras generaciones del patinaje de salto libre.