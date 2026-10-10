3-0. De Bruyne impulsa al Nápoles antes de visitar al Villarreal

Era importante que el equipo de Massimiliano Allegri despejara las dudas que habían surgido tras los últimos partidos, en los que no encontró su juego y dejó una imagen alejada de las expectativas.

Enfrente tenía a un equipo que, pese a su escasa experiencia en la Serie A -esta es su cuarta temporada histórica en la máxima categoría- y a figurar entre los candidatos al descenso, arrancó la temporada de forma notable, con victorias de peso como la cosechada ante el Como de Cesc Fàbregas o el contundente 0-3 logrado a domicilio frente al Fiorentina.

El equipo napolitano salió con ganas de llevar el peso del partido y generó varias ocasiones en los primeros minutos, con un Frosinone cerrado atrás que también puso en aprietos en los primeros compases al guardameta partenopeo Alex Meret.

El marcador no se abrió hasta el minuto 28, cuando De Bruyne transformó un penalti que tuvo que repetirse después de que un rival invadiera el área en el lanzamiento inicial que falló Rasmus Hojlund.

El gol tranquilizó tanto a Allegri como a sus jugadores, que se soltaron y ampliaron la ventaja apenas tres minutos después por medio del neerlandés Noa Lang, que aprovechó un rechace del portero tras un remate de Giovanni Di Lorenzo.

Después del paso por vestuarios, el partido se enquistó, el Nápoles se relajó y trató de dormir la pelota para frenar los intentos del Frosinone, al que le faltó mucha precisión en los últimos metros. Los locales estuvieron a punto de ampliar ventaja a través de David Neres.

El Nápoles terminó de sentenciar el encuentro en el tiempo añadido con un segundo tanto de De Bruyne, que firmó su doblete al rematar solo ante el portero desde el punto de penalti.

El encuentro también estuvo marcado por el regreso al terreno de juego de Scott McTominay, una de las piezas fundamentales del Nápoles, que volvió a competir después de someterse en septiembre a una intervención de ablación para corregir una arritmia cardíaca benigna.

El triunfo permite al conjunto de Allegri recuperar sensaciones después de un arranque liguero irregular, con tres victorias, dos derrotas y un empate, y volver a mirar hacia los puestos de arriba, mientras el Frosinone, recién ascendido, que comenzó con buenas sensaciones, no pudo prolongar su evolución.

Estos tres puntos cobran especial importancia para el Nápoles, que afrontará el próximo martes una visita al Villarreal en la segunda jornada de la Liga de Campeones, después de perder por 0-1 ante el Arsenal en su debut en Europa.

3 – Nápoles: Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo (Politano, m.81), De Bruyne, Lobotka (Gilmour, m.72), Spinazzola; Neres (McTominay, m.61), Hojlund (Lucca, m.61), Lang (Giovane, m.72).

0 – Frosinone: Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia (Cichella, m.77); Calò, Masini (Terzic, m.46); Ghedjemis (Fini, m.63), Schmid (Zerbin, m.84), Kvernadze; Bobcek (Raimondo, m.63).

Goles: 1-0, m.29: De Bruyne, de penalti. 2-0, m.32: Lang. 3-0, m.94: De Bruyne.

Árbitro: Ermanno Feliciani. Mostró tarjeta amarilla a Rrahmani (m.80) y Badiashile (m.85) por parte del Nápoles.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Serie A disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia).