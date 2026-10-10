La Real Sociedad y el Deportivo se reencuentran en Anoeta

Vascos y gallegos no se ven las caras en partido oficial desde el 2 de febrero de 2018, fecha en la que los donostiarras se impusieron por un contundente 5-0. Esa misma campaña supuso el último curso del conjunto coruñés en la máxima categoría.

El conjunto de San Sebastián afronta el compromiso liguero tras el paréntesis internacional en el que hasta nueve de los jugadores dirigidos por Pellegrino Matarazzo se han ejercitado con sus respectivas selecciones nacionales: Jon Mikel Aramburu, Jon Martín, Mamadou Sarr, Luka Sučić, Yangel Herrera, Mikel Oyarzabal, Take Kubo, Orri Óskarsson y Job Ochieng.

Entre las principales ausencias se encuentra la del delantero islandés Orri Óskarsson, quien será baja obligada debido a su expulsión en la última jornada frente al Valencia en los instantes finales del partido.

Entre las incógnitas figura el carril derecho. Jon Mikel Aramburu sufrió una lesión en el sóleo el pasado miércoles y Héctor Fort, quien ya se ha reincorporado al grupo, apura sus opciones pero aún es duda para actuar de inicio.

El Deportivo, que aún no ha pinchado a domicilio, con una victoria y dos empates, llega a Anoeta sin sus dos delanteros, el goleador Pierre-Emerick Aubameyang y el neerlandés Zakaria Eddahchouri.

El otro gran dilema del técnico deportivista, Antonio Hidalgo, está en el centro de la defensa, donde medita alinear de inicio a Miguel Loureiro, uno de los indiscutibles en el once del ascenso, o mantener a Lucas Noubi junto al uruguayo Josema Giménez en el centro del eje, pese a que el belga viene de jugar muchos minutos con la selección sub-21 de su país.

El baile de los centrales se mantiene tras el parón. Josema Giménez es el único que parece fijo para el entrenador del Dépor. El exfutbolista uruguayo del Atlético de Madrid formó pareja con Noubi ante Villarreal y Getafe; con Ede Bright ante el Betis; y con Loureiro en la derrota frente al Sevilla.

Sin descartar la posibilidad de que el técnico recupere la línea de tres centrales y dos carrileros que tan buen resultado le dio la pasada temporada, lo más normal sería que Asp Jensen y Yeremay formasen por detrás del camerunés Nsongo Bil para suplir la ausencia de Aubameyang.

En ese caso, el capitán Diego Villares, goleador en el último partido liguero ante el Betis, podría formar en el centro del campo junto al italiano Lorenzo Amatucci, ya recuperado de la lesión muscular que le impidió jugar ante el conjunto bético, y Mario Soriano.

Real Sociedad: Remiro; Fort, Jon Martín, Beitia, Sergio Gómez; Soler, Yangel, Sučić; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Giménez, Quagliata; Villares, Amatucci, Mario Soriano; Asp Jensen, Yeremay y Nsongo Bil.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité riojano).

Estadio: Anoeta, de San Sebastián (norte de España).