Alemania y Japón suman medallas en los Juegos Mundiales de Patinaje de Paraguay

Francia lidera el medallero general con 29 metales, 10 de oro, 14 de plata y 5 de bronce. Le sigue la delegación de Italia con el mismo número (9 de ellas de oro) y de Taiwán, que suma 22.

La alemana Elea Borsig se colgó el oro en 'inline slalom', categoría sénior, tras imponerse en el trazado del Cerro Lambaré, un mirador cercano a Asunción, con un tiempo de 1 minuto, 3 segundos y 96 centésimas.

La plata quedó en poder de la checa Gabriella Mollerova (1:05.08) y el bronce con la eslovaca Lenka Keselá (1:06.25).

El segundo oro de Alemania llegó a través de Noah Sing con un registro de 1 minuto, 1 segundo y 45 centésimas. El podio lo completaron con plata el español Sergio Menéndez (1:02.71) y con bronce el italiano Mattia Pe (1:04.01).

En la división júnior femenino, la alemana Luna Schwars sumó una medalla dorada, la polaca Gabriela Zawisza (plata) y la suiza Mara Blattler (bronce).

Entre los hombres destacaron con oro y plata los checos Jakub Matoušek y Jaromír Nosek, respectivamente. El bronce fue para el eslovaco Filip Schvarc.

En el 'roller freestyle vert' femenino se impuso la japonesa Sorachi Kawasaki con 83,00 puntos. Su compatriota Ayumi Kayaki (81,77) se colgó la plata, y el bronce la brasileña Ana Júlia da Silva (68,50).

Las competiciones de esta especialidad entre hombres fueron suspendidas por las lluvias.

Esta jornada se tenían previstas las finales de las pruebas de 500 metros 'sprint' y de 10.000 metros eliminación en patinaje de velocidad, pero fueron suspendidas debido al temporal, según informaron los organizadores.

Las competencias de los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay se extenderán hasta el 18 de octubre.