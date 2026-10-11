Golf: Grant Forrest conquista el Abierto de España en emocionante final

Para lograr la victoria en Madrid, en el Abierto de España, el golfista escocés Grant Forrest debió superar de manera ajustada al español Eugenio Chacarra y el francés Víctor Pérez, con los que llegó empatados al último hoyo, donde embocó un ‘birdie’ que le dio el triunfo.

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Forrest, 33 años y 296 en la clasificación mundial, se impuso con un total de -14, con un golpe sobre Chacarra y Perez, después de haber ocupado el liderato desde la primera jornada en el torneo celebrado en el Real Club de Campo Villa de Madrid.

Además de sumar su victoria más relevante en su trayectoria, se asegura una plaza para jugar el Masters de Augusta y el Abierto Británico el próximo año.