Polideportivo
11 de octubre de 2026 a la - 10:41

Zheng hace historia en Pekín ante su público y conquista su primer WTA 1000

Profeta en su tierra. Zheng Qinwen se adjudicó el Abierto de China, disputado en Pekín.
Profeta en su tierra. Zheng Qinwen se adjudicó el Abierto de China, disputado en Pekín.Redes sociales

La china Zheng Qinwen (#54), campeona olímpica, conquistó este domingo su primer título WTA 1000 al derrotar a la rusa Mirra Andreeva (#5).

Por ABC Color
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La victoria de Zheng Qinwen sobre Mirra Andreeva fue por 7-5 y 6-4 para convertirse en la primera ganadora local del cuadro individual femenino del Abierto de China desde su reaparición, en 2004.

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Zheng se impuso en una hora y 42 minutos sobre la pista dura de la central Diamond del Centro Nacional de Tenis de Pekín ante la cuarta favorita, pupila de la española Conchita Martínez.

La tenista china, de 24 años recién cumplidos este jueves, logró su primer título desde Tokio en 2024 y culminó ante su público un regreso condicionado por las lesiones, que la obligaron a disputar la fase previa del último Abierto de Estados Unidos.