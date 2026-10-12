La liga venezolana de béisbol comienza nueva temporada con una docena de jugadores de MLB

En nota de prensa, la LVBP indicó que una decena de jugadores de la MLB conforman las plantillas de los ocho clubes participantes, entre ellos Lenyn Sosa (Toronto Blue Jays), Zak Kent (Washington Nationals), Jurickson Profar (Bravos de Atlanta), Jhostynxon García (Piratas de Pittsburgh), Luis Curvelo (Texas Rangers), y Jorbit Vivas (Washington Nationals).

"El aumento de la cuota de importados, de seis a ocho, también incrementó la cantidad de foráneos con actuación en el reciente verano boreal en el sistema de la MLB", señaló la liga venezolana.

Por quinta temporada, prosiguió, el torneo se disputará en 56 juegos y la ronda regular se extenderá hasta el 27 de diciembre próximo.

Los primeros cuatro equipos de la tabla pasarán a la siguiente ronda, conocida como Round Robin, mientras que los que ocupen el quinto y sexto puestos definirán el último cupo en la Ronda del Comodín.

El todos contra todos comenzará formalmente el 2 de enero próximo y de allí saldrán los finalistas que se enfrentarán a partir del 21 de enero.

Igualmente, la LVBP señaló que los dos finalistas aseguran sus boletos para representar a Venezuela en torneos internacionales.

A la Serie del Caribe, en la ciudad mexicana de Hermosillo, asistirá el campeón de la liga y a la Serie de las Américas irá el subcampeón.

Los Navegantes del Magallanes buscarán su cuarto bicampeonato de su historia.

De acuerdo a la LVBP, el pitcheo de Magallanes registró la mayor efectividad colectiva (4.18) de la reciente ronda eliminatoria, casi una carrera por debajo del promedio de la liga (5.04).

Por su parte, Caribes de Anzoátegui, subcampeón de la última temporada, finalizó la ronda eliminatoria segundo en carreras anotadas (349), jonrones (70) y OPS colectivo (.837).