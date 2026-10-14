Jueves, 15 de octubre de 2026

Redacción deportes. LeBron James emprende a los 41 años una nueva y ambiciosa aventura en la NBA. El máximo anotador de todos los tiempos dejó este verano Los Ángeles Lakers, su casa durante ocho temporadas, para sumarse a unos Philadelphia 76ers repletos de talento y disputar una histórica vigésima cuarta campaña en la liga estadounidense. Por Andrea Montolivo.

Shanghái (China). El alemán Alexander Zverev, número dos del mundo, se enfrenta este jueves al australiano Alex de Miñaur, noveno en la clasificación de la ATP, y el español Alejandro Davidovich (26) al francés Arthur Gea (56) en los cuartos de final del torneo de Shanghái.

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- NBA (Serie Previa). LeBron James emprende a los 41 años una nueva y ambiciosa aventura en la NBA. Por Andrea Montolivo.

- Euroliga. 6ª jornada: Valencia-Maccabi Tel Aviv y Real Madrid-Asvel (FOTO).

- Eneco Tour, en Países Bajos (hasta 18).

- Copa Libertadores. Semifinales, ida: Estudiantes La Plata (Arg)-Flamengo (Bra).

- Liga Europa. 2ª jornada: Union Saint Gilloise-Real Sociedad y Celta-Juventus (FOTO)

- Reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich y por videoconferencia, que abordará una revisión de gobernanza y del marco financiero, así como de la propuesta para comercializar sus competiciones y una financiación para el desarrollo de 6.350 millones de dólares en el ciclo 2027-2030.

- Copa Libertadores femenina. Primera jornada con dos partidos a las 20.00 GMT: Corinthians (BRA)-Colo Colo (CHI) del Grupo A y de B Independiente del Valle (ECU)-Belgrano (ARG). A partir de las 00.00 GMT del viernes se enfrentarán Universitario de Deportes (PER)-Palmeiras (BRA) por el Grupo A y Deportivo Cali (COL)-Libertad (PAR) en el B.

- Previa de la undécima jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre

- Campeonato de la India, del DP World Tour, en Nueva Delhi (hasta 18).

- Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay (hasta 18).

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).(FOTO)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 18).

Redacción EFE Deportes