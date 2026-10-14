Miércoles, 14 de octubre de 2026

. Previa del partido de ida de la segunda semifinal entre el Estudiantes agrentino y el Flemngo brasileño correspondiente a la 67 edición de la Copa Libertadores en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata.

Sao Paulo. Tras su gran remontada ante el Cienciano peruano en los cuartos de final, el Montevideo City Torque tratará de asaltar el Arena MRV de Belo Horizonte, donde visita en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana al Atlético Mineiro brasileño, que salió airoso en la ronda previa de un duro enfrentamiento ante el Santos, .

Roma/Sevilla. El Real Madrid y el Betis se enfrentan al Roma en el Olímpico y al Oporto en La Cartuja con la pretensión de sumar su segunda victoria en la Liga de Campeones para ir afianzándose en la zona alta de la clasificación.

. También se juegan los partidos Feyenoord-Como 1907, LASK-Liverpool, Aston Villa-Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk-AEK Atenas, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund, Manchester City-París Saint-Germain y Slovan Bratislava-Stuttgart.

Shanghái (China). El ruso Daniil Medvedev se cruza con el griego Stefanos Tsitsipas, el estadounidense Tommy Paul con el belga Zizou Bergs -verdugo del español Carlos Alcaraz-, el noruego Casper Ruud con el canadiense Felix Auger Aliassime y el español Rafa Jódar con el neerlandés Botic van de Zandschulp en los octavos de final del ATP Masters 1.000 de Shanghái.

Redacción Deportes. Las dos primeras cabezas de serie, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Jessica Pegula, debutan este miércoles en el torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) y lo hacen respectivamente ante la también norteamericana Ann Li y la letona Jelena Ostapenko directamente en la fase de dieciseisavos de final.

Asunción. La quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay conjugan la experiencia de campeonas consagradas como la referente de la selección femenina de hockey patines de España Aina Florenza o la colombiana Gabriela Rueda, oro en patinaje de velocidad, con el talento de jóvenes promesas como la japonesa Mizuho Hasegawa o la brasileña Nicolly Candeu. Por Nina Osorio.

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- Eneco Tour, en Países Bajos (hasta 18).

- Copa Libertadores. Semifinales, ida: Fluminense (Bra)-Palmeiras (Bra) (00:30 GMT del jueves).

. Previa del partido Estudiantes La Plata (Arg)-Flamengo (Bra).

- Copa Sudamericana. Semifinales, ida: Atlético Mineiro (Bra)-Montevideo City (Uru) (22.00 GMT).

- Liga de Campeones. 2ª jornada (FOTO): Feyenoord-Como 1907 y LASK-Liverpool (16:45 GMT) y Roma-Real Madrid (VÍDEO), Aston Villa-Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk-AEK Atenas, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund, Manchester City-París Saint-Germain, Betis-Oporto y Slovan Bratislava-Stuttgart (19:00).

- Concluye la undécima jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa del encuentro entre Sarmiento y River Plate.

- Continúan los alegatos de cierre del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Messi (Perfil): ¿Quiénes son Zavier Gozo, Kees Smit y Tomás Aranda, tres de los diez 'bendecidos' por Messi?. (FOTO)

- Comienza este jueves la decimoctava edición de la Copa Libertadores femenina en Quito y Guayaquil con la participación de 16 equipos de 10 países (hasta el 31) (Previa).

- Juegos Mundiales de Patinaje en Asunción y Luque (Paraguay) (Jornada 13. Hasta 18) (FOTO).

. Asunción. La quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay conjuga la experiencia de campeonas consagradas como la referente de la selección femenina de hockey patines de España Aina Florenza o la colombiana Gabriela Rueda, oro en patinaje de velocidad, con el talento de jóvenes promesas como la japonesa Mizuho Hasegawa o la brasileña Nicolly Candeu. Por Nina Osorio. (FOTO)

- Previa de los Campeonatos del Mundo de Pelota Vasca, que se disputan en Buenos Aires entre este jueves y el 24 de octubre.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 18).

Redacción EFE Deportes