El danés Norgaard, primer líder en la India en una ronda incompleta por las tormentas

Norgaard hizo una tarjeta de -6, con un 'eagle', seis 'birdies' y dos 'bogeys', para tomar el mando de la competición que se disputa en el Delhi Golf Club.
En segunda posición, con -5, se situaron el español Eugenio Chacarra, el belga Thomas Detry y el norirlandés Tom McKibbin.
Entre quienes pudieron acabar la ronda estuvieron el escocés Robert MacIntyre y el polaco Adrian Meronk, con -4, y el norirlandés Rory McIlroy y el inglés Tommy Fleetwood, defensor del título , con -2.
Uno de los atractivos del torneo es la pugna por el liderato de la 'Race to Dubai', el ránking del circuito europeo.
Encabeza esta clasificación el estadounidense Patrick Reed, uno de los que no terminó la vuelta en Nueva Delhi y solo hizo cuatro hoyos, con un resultado de +2.
Le siguen en el 'ranking' Chacarra, subcampeón en el Abierto de España del pasado domingo, y, en tercera posición, McIlroy, quien aspira a su octavo título de la orden de mérito europea.
Después de la India, solo restarán tres torneos para el final del curso, en los que se dilucidará el ganador de la 'Race to Dubai': Corea del Sur, la próxima semana, y las finales de Abu Dabi y Dubái en la primera quincena de noviembre.