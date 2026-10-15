El danés Norgaard, primer líder en la India en una ronda incompleta por las tormentas

El danés Norgaard, primer líder en la India en una ronda incompleta por las tormentas

Redacción deportes, 15 oct (EFE).- El danés Niklas Norgaard se convirtió este jueves en el primer líder del torneo de la India, del DP World Tour, tras una primera ronda que quedó incompleta debido a la falta de luz después de que tuviera que interrumpirse durante casi cinco horas por una fuerte tormenta eléctrica.