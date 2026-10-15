RSF aumentará movilización en deporte internacional para liberar al reportero galo Gleizes

Dada la falta de avances hacia un indulto, que es la única vía posible para su salida de prisión, el director general de RSF, Thibaut Bruttin, explicó este jueves en una rueda de prensa que la campaña para su liberación se enfrenta a "una especie de montaña de indiferencia" y que las acciones de visibilización, aunque corran el riesgo de generar reacciones "negativas", al menos muestran efectos.

No desveló, por el momento, en qué acontecimientos deportivos internacionales se planearán esas nuevas acciones, aunque sí que seguirán la estela de lo organizado en la Copa del Mundo de 2026, cuando consiguieron que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestara su apoyo a Gleizes.

También lograron el respaldo en verano del seleccionador francés, Zinedine Zidane, quien tiene ascendencia argelina.

Bruttin recordó que el 11 de noviembre, cuando se cumplirán 500 días desde su encarcelamiento, está previsto un partido solidario con celebridades.

"Está igual, sonriente, fuerte, sólido en su mente. ¿Y por qué? Porque cada vez que le vemos, y esta vez hacía cuatro meses, le hablamos de toda la movilización", explicó en la rueda de prensa Sylvie Gleizes, madre del reportero.

"Eso le alivia, aunque estaba muy muy sorprendido. Dijo que quiere estar a la altura de todos esos testimonios de solidaridad", completó en la comparecencia, en la que también estuvo el padrastro de Gleizes, Francis Godard, tras la visita que ambos le hicieron en la cárcel a comienzos de octubre.

El director de RSF recalcó que Gleizes, de 37 años, es una especie de "moneda de cambio no se sabe para qué" del Gobierno argelino, en un contexto de tensión creciente en su relación con Francia (su antigua potencia colonial).

Tanto Bruttin como los familiares de Gleizes insistieron en que, aunque ven al Ministerio de Exteriores y al Elíseo movilizados para su liberación, a medida que se acerquen las elecciones presidenciales francesas (en primavera de 2027) el margen de maniobra se reducirá.

"Es responsabilidad del Gobierno actual traerlo a casa", comentó Bruttin, además de recalcar que dilatar la situación es desastroso para la imagen de Argelia.

Los padres, pese a todo, indicaron que no tienen quejas sobre las condiciones de detención.

Gleizes fue detenido en mayo de 2024 mientras realizaba reportajes en Argelia sobre fútbol y fue condenado a siete años de prisión en 2025, por cargos de apología del terrorismo y por posesión de propaganda dañina para los intereses nacionales argelinos.

Desde su arresto, Francia pidió reiteradamente su liberación, sin recibir respuesta favorable desde Argel, lo que supone un nuevo foco de tensión en las ya delicadas relaciones bilaterales, alteradas especialmente desde que París apoyó en 2024 el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.