El fracaso millonario de Los Dodgers ante unos Brewers que rompen la lógica de la chequera

La diferencia de recursos es evidente. El conjunto angelino contó con una plantilla repleta de estrellas y contratos millonarios, encabezada por Shohei Ohtani, cuyo salario anual de 70 millones de dólares supera ampliamente el de cualquiera de los jugadores de Milwaukee.

A Ohtani se suman nombres como Blake Snell, Kyle Tucker, Tyler Glasnow, Tarik Skubal, Mookie Betts y Freddie Freeman, todos con salarios de entre 27 y 36,4 millones de dólares, salvo el astro japonés.

Milwaukee, por su parte, concentró sus principales compromisos salariales en Christian Yelich, de 34 años y con 26 millones de dólares, y Brandon Woodruff, con alrededor de 22 millones. William Contreras (9,5 millones), Jackson Chourio (7,3 millones) y Aaron Ashby (5,7 millones) figuran entre los jugadores con contratos de menor cuantía que contribuyeron a la campaña del equipo.

Sin embargo, la diferencia económica no se tradujo en superioridad deportiva. Los Brewers encontraron respuestas desde el 'bullpen', aprovecharon sus oportunidades ofensivas y remontaron incluso una desventaja de cuatro carreras en el encuentro que selló la barrida.

Jake Bauers, quien estuvo a punto de abandonar el béisbol, fue elegido jugador más valioso de la serie e impulsó seis carreras, mientras que Garrett Mitchell conectó el jonrón decisivo del cuarto partido y Aaron Ashby se encargó de cerrar el encuentro.

La eliminación abre el debate sobre el rendimiento de una plantilla construida con aspiraciones de dinastía y una inversión que supera ampliamente la de su verdugo.

¿Es un fracaso millonario? En términos deportivos, la eliminación supone un golpe para una franquicia que aspiraba a prolongar su dominio. Sin embargo, la diferencia salarial por sí sola no explica el resultado: la gestión de los relevistas, la ejecución ofensiva y la capacidad de responder bajo presión de los jugadores de Milwaukee también inclinaron la balanza.

Los Dodgers, que terminaron la temporada regular con 100 victorias y aspiraban a conquistar un tercer título consecutivo de las Grandes Ligas, quedaron fuera tras perder los cuatro partidos de la serie ante unos Brewers que habían ganado 103 encuentros en la campaña.

De este modo, los Brewers demostraron que una nómina más modesta puede competir con las grandes potencias cuando el talento se combina con profundidad, estrategia y rendimiento en los momentos decisivos.