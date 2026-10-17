1-0. De Bruyne y el Nápoles se estrellan contra el muro del Venezia

Filip Stankovic se erigió como el gran salvador del Venecia en los últimos minutos. El guardameta levantó un muro bajo palos y frustró los intentos del Nápoles por rescatar el empate, con paradas decisivas que permitieron a su equipo resistir hasta el final.

El conjunto veneciano, que llegó al encuentro sin puntos después de perder sus seis primeras jornadas, encontró en el debut de Nicola un impulso, y ganó a un Nápoles que estaba necesitado de un triunfo después de un mal inicio de temporada, el peor desde hace 17 años, con tres victorias, cinco derrotas y un empate entre liga y 'Champions'.

La primera mitad transcurrió con pocas ocasiones claras, sin ritmo y sin brillo. El Nápoles tuvo más presencia con el balón, pero no transformó en peligro. Conocedores ambos de la importancia de puntuar, salieron al campo a probarse mutuamente, a enfrentar pizarras.

El Venezia intentó generar peligro, especialmente a través de Akor Adams y del ecuatoriano John Yeboah. El encuentro era de vital importancia para el conjunto de la ciudad del León de San Marcos, sumido en una crisis de juego e identidad, y suponía el debut de Davide Nicola en el banquillo, tras la destitución de Giovanni Stroppa.

El partido cambió poco después de la reanudación. En el minuto 49, Adams aprovechó una acción dentro del área para armar el disparo y batir a Alex Meret, con la fortuna de que el balón tocó en Amir Rrahmani y desvió su trayectoria hasta acabar en la red.

El gol obligó a Allegri a mover el banquillo y a meter al terreno de juego a los pesos pesados, que salieron desde el banquillo por rotación. El técnico retiró a Lorenzo Lucca, Giovane y Billy Gilmour para dar entrada a Rasmus Hojlund, Alisson Santos y Kevin De Bruyne, en busca de una reacción que devolviera a su equipo al partido.

En parte lo consiguió, porque la última media hora de partido fue un asedio a la portería local. El Nápoles aumentó la presión y encontró una ocasión inmejorable para empatar en el minuto 66, cuando el árbitro señaló penalti por una falta de Matias Moreno sobre HOjlund.

De Bruyne asumió la responsabilidad desde los once metros, pero Stankovic adivinó la dirección del lanzamiento y detuvo el disparo raso del belga, que buscó el palo izquierdo. Se prolongó su mala racha tras un comienzo irregular y volvió a estar en el foco, como ya le sucedió la campaña pasada con Antonio Conte, al no sentirse cómodo en la posición en la que lo utiliza el técnico.

La parada del penalti sostuvo al Venecia, que resistió el empuje rival. Apeló al físico y gestionó bien los cambios para acabar respirando aliviado y brindar, por fin, los primeros puntos a su afición. Y Stankovic se hizo enorme y despejó todos los disparos que recibió.

El triunfo permitió al Venecia estrenar su casillero de puntos en la Serie A y arrancar con buen pie la etapa de Nicola. El Nápoles, por su parte, volvió a evidenciar sus dificultades, mientras Allegri empieza a situarse en el foco de las críticas.

1 – Venezia: Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno (Schingtienne, m.72); Hainaut, Kike Perez, Basic (Helgason, m.71), Sohm (Fanne, m.82), Haps (Mazzocchi, m.71); Yeboah (Rrahmani A., m.63), Adams. Entrenador: Davide Nicola.

0 – Nápoles: Meret; Beukema (Politano, m.63), Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour (De Bruyne, m.54), Lobotka, Spinazzola; Giovane (Alisson Santos, m.55), McTominay; Lucca (Hojlund, m.54). Entrenador: Massimiliano Allegri.

Árbitro: Juan Luca Sacchi. Mostró tarjeta amarilla a Basic (m.61) y Perez (m.80) por parte del Venecia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Pier Luigi Penzo de Venecia (norte de Italia).