Pogacar reaparecerá el 29 de noviembre en Mónaco a favor de una causa benéfica

El esloveno se ha recuperado de la lesión que se produjo el 29 de agosto, durante la octava etapa de la Vuelta a España, cuando a unos 32 kilómetros de la meta el ciclista tropezó con una piedra que le provocó una caída, lo que le provocó una fractura de clavícula, de la que fue operado con éxito.

Lo hará junto a su compatriota la ciclista eslovena Urska Zigart. Ambos campeones confirmaron su participación a través de un vídeo difundido en las redes sociales de la organización, en el que también han presentado una de las principales novedades de este año: el Programa de Embajadores Infantiles que llevan a los niños del público al escenario

"Este año lanzamos un nuevo programa de embajadores infantiles que les dará a nuestros aficionados la oportunidad de formar parte del evento de una manera muy especial ", dijo Tadej.

Además, los campeones saldrán a la pista, para correr junto a los niños y poner su visibilidad al servicio de causas que ningún ranking puede medir. Esta jornada pretende recaudar fondos y donarlos a fundaciones y organizaciones benéficas en Mónaco y en todo el mundo.

Fundada en 2023, la Asociación BEKING es una organización sin ánimo de lucro nacida del evento ciclista BEKING en el Principado de Mónaco. Recauda fondos para promover el deporte, la educación, la movilidad sostenible y la concienciación medioambiental, con atención a las familias, los niños, las escuelas y las comunidades locales, y apoya a fundaciones asociadas.