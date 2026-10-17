Sábado, 17 de octubre de 2026

Londres. El Manchester City, que cuenta sus partidos por victorias y es líder en solitario de la Premier, recibe al recién ascendido Ipswich Town tras la derrota encajada ante el PSG el miércoles en la Liga de Campeones, en una séptima jornada en la que el Liverpool de Andoni Iraola visita al Brentford, el Chelsea de Xabi Alonso juega en el campo del Everton y el Aston Villa de Unai Emery visita al Newcastle.

Sanghái (China). El alemán Alexander Zverev, confirmado ya como número uno del mundo, se mide este sábado por un puesto en la final del torneo de Shanghái al español Alejandro Davidovich, al que ha derrotado en seis de las siete ocasiones en las que se han enfrentado, con la única excepción del Másters de Toronto de 2023, en una jornada cuya segunda semifinal la disputarán otro español, Rafa Jódar, con el ruso Daniil Medvedev.

Chicago. Atlanta Dream y Golden State Valkyries abren este sábado en el Chase Center de San Francisco la serie al mejor de siete partidos de las Finales de la WNBA, la liga femenina del baloncesto estadounidense.

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- GT World Challenge Europe, última prueba de la temporada en Portimao, donde participan el neerlandés Max Verstappen al volante de un Mercedes-AMG GT3 y el italiano Valentino Rossi con un BMW M4 GT3 EVO.

- España. Liga Endesa. 4ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Kids&us Manresa-Unicaja (18.00), MoraBanc Andorra-Río Breogán (19.30), San Pablo Burgos-Monbus Obradoiro (21.00).

- Final de la WNBA. Primer partido. Golden State Valkyries-Atlanta Dream.

- Eneco Tour, en Países Bajos (hasta 18).

- España. LaLiga EA Sports. 9ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Espanyol-Atlético de Madrid (14.00), Villarreal-Elche (14.15), Betis-Barcelona (18.30) y Valencia-Athletic (21.00).

- Inglaterra. Séptima jornada de la Premier (-2 GMT). Everton-Chelsea (13:30), Brentford-Liverpool (16:00), Fulham-Hull City (16:00), Manchester City-Ipswich Town (16:00) y Newcastle United-Aston Villa (18:30).

- Francia. Séptima jornada (-2 GMT): Estrasburgo-PSG (17:15).

- Alemania. Sexta jornada (-2 GMT): Unión Berlín-Borussia Dortmund (15:30)y Bayern-Leipzig (18:30)

- Italia. Séptima jornada (-2 GMT): Venecia-Nápoles (15:00), Bolonia-Inter (18:00) y Roma-Génova (20:45)

- Comienza el Mundial sub-17 femenino de Marruecos, con los partidos Alemania-Argentina, Corea del Norte-Puerto Rico, Marruecos-Nueva Zelanda y Polonia-Nigeria.

- Continúa la decimotercera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Banfield-Argentinos Juniors, Platense-Lanús, Independiente Rivadavia-Tigre, Vélez Sarsfield-Gimnasia de Mendoza y Atlético Tucumán-Rosario Central.

- Duodécima jornada del Apertura del fútbol mexicano con los partidos Santos Laguna-Querétaro, Guadalajara-Tigres UANL, Toluca-San Luis, León-América y Cruz Azul-Juárez FC.

- Continúa la décima jornada del torneo hondureño Apertura con los partidos Platense-Motagua, Juticalpa-Choloma e Independiente-Universidad Pedagógica.

- Libertadores femenina. A partir de las 00.00 GMT del sábado se enfrentarán Cruzeiro (BRA)-Liga de Quito (ECU) por el Grupo C y Deportivo Cali (COL)-Libertad (PAR) en el B. (Texto) (Foto). (Hasta el 31).

- Campeonato de la India, del DP World Tour, en Nueva Delhi (hasta 18).

- Mundial Superbike. Prueba de España, en el circuito de Jerez. Primera carrera (13.30 GMT).

- Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay (hasta 18).

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 18).

Redacción EFE Deportes