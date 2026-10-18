Domingo, 18 de octubre de 2026

Sanghái (China). La final entre Rafa Jódar y Alejandro Davidovich de este domingo supone romper por fin la 'maldición' del Másters 1.000 de Shanghái, que hasta este año era el único de esta categoría que jamás había tenido a un tenista español en su lista de ganadores.

Redacción deportes. La llegada este verano de Giannis Antetokounmpo a Miami dio un vuelco radical a las aspiraciones de los Heat, que llevaban varios años incrustados en la temida zona media de la NBA, y abre una nueva etapa en la que no existe margen de error: solo vale el anillo. Por Hugo Barcia.

Redacción Deportes.- Palmeiras, Fluminense y Flamengo buscan el cupo a la final de la Copa Libertadores 2026 en la que el argentino Estudiantes de La Plata es el único que puede impedir que se juegue en el torneo la tercera final brasileña consecutiva. Un equipo ganará el codiciado trofeo el 28 de noviembre en Montevideo (Uruguay). Por Gabriel Briceño Fernández

Quito. Segunda jornada de la decimoctava edición del torneo con dos partidos a las 20.00 GMT: Belgrano (ARG)-Palmeiras (BRA) del Grupo B y del A Colo Colo (CHI)-Santa Fe (COL). A partir de las 00.00 GMT del lunes se enfrentarán Independiente del Valle (ECU)-Universitario de Deportes (PER) por el Grupo B y Corinthians(BRA)-Caracas (COL) en el B. (Hasta el 31).

Redacción Deportes. Los brasileños Vasco da Gama y Atlético Mineiro, el argentino Boca Juniors y el uruguayo Montevideo City Torque definen esta semana el pase a la final de la edición 25 de la Copa Sudamericana, que se disputará el 21 de noviembre en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla (Colombia). Por Claudia Aguilar Ramírez

Asunción. Campeones como la colombiana Kollin Castro, la italiana Roberta Sasso o los españoles Sebastián 'Chevi' Guzmán y Guillermo Gómez figuran entre las estrellas con títulos y récords de la quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje celebrados en Paraguay, en los que confirmaron su lugar en la élite deportiva.

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- 43ª edición del maratón de Pekín.

- NBA (Serie Previa). La llegada este verano de Giannis Antetokounmpo a Miami ha dado un vuelco radical a las aspiraciones de los Heat. Por Hugo Barcia.

- Termina el Eneco Tour masculino y femenino, en Países Bajos.

- España. LaLiga EA Sports. 9ª jornada (FOTO): Osasuna-Racing Santander (12.00 GMT), Celta-Alavés (14.15), Málaga-Real Sociedad (16.30) y Real Madrid-Sevilla (19.00).

- Liga inglesa. 7ª jornada: Bournemouth-Sunderland, Brighton-Crystal y Leeds-Manchester United (13:00 GMT) y Nottingham Forest-Arsenal (15:30).

- Liga francesa. 7ª jornada: Lorient-Mónaco (15:15 GMT).

- Liga italiana. 7ª jornada: Fiorentina-Como (13:00 GMT), Milan-Atalanta (16:00) y Juventus-Lazio (180:45).

- Crónica de las grandes ligas europeas.

- Presentación de la tercera jornada de la Liga de Campeones.

- Copa Libertadores. Panorámica de los partidos de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores en la que Palmeiras, Fluminense, Flamengo y Estudiantes de La Plata buscan el cupo a la final del torneo que se jugará el 28 de noviembre en Montevideo (Uruguay). (FOTO)

- Copa Sudamericana. Panorámica de los partidos de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana en la que los brasileños Vasco da Gama y Atlético Mineiro, el argentino Boca Juniors y el uruguayo Montevideo City Torque definen esta semana el pase a la final del 21 de noviembre en Barranquilla (Colombia). (FOTO)

- 18ª edición de la Copa Libertadores femenina, que se disputa en Quito. Comentarios de los partidos de la segunda jornada. (FOTO)

- Comentario de la undécima jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el viernes y el domingo.

- Continúa la decimotercera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Racing Club-Independiente Estudiantes de La Plata-San Lorenzo, Estudiantes de Río Cuarto-Aldosivi y Belgrano-River Plate.

- Finaliza la décima fecha del torneo hondureño Apertura con el partido entre Génesis y Estrella Roja.

- El Pachuca visita a Monterrey en la jornada 12 del Apertura del fútbol mexicano.

- Campeonatos del Mundo, en Róterdam (Países Bajos) (hasta 25).

- DP World Tour. Acaba el Campeonato de la India, en Nueva Delhi.

- Acaba el Mundial de hockey sobre patines masculino, en Paraguay. Final: Argentina-Francia.

- Mundial Superbike. Prueba de España, en el circuito de Jerez. Segunda carrera (13.30 GMT).

- Acaban los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay.

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).

- Final del torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China). Desde las 08.30 GMT: Rafa Jódar (ESP)-Alejandro Davidovich (ESP). (FOTO)

- Final del torneo WTA 1.000 de Wuhan (China). Desde las 10.30 GMT: Maja Chawalinska (POL)-Sonay Kartal (GBR)

Redacción EFE Deportes