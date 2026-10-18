Italia gana el pulso a Colombia y España completa el podio de Juegos Mundiales de Patinaje

Los italianos cargaron con 75 de las medallas que repartieron en esta quinta edición de los juegos, 24 de oro, que le dieron el liderato del medallero por delante de Colombia, que con 23 doradas y 49 en total se quedó a las puertas de alcanzar un nuevo campeonato mundial.

España, que sumó con fuerza en las últimas jornadas, completó el podio de los juegos con 47 metales totales, 17 de ellas de oro.

Los italianos se hicieron fuertes en el patinaje artístico, con 12 medallas por solo 3 de los colombianos.

Pero en las pruebas de velocidad, que constituyen en sí un mundial al margen de las justas generales, Colombia volvió a demostrar su hegemonía con 35 preseas, el 76 % de las que capturó en Paraguay.

En estas modalidades, los cafeteros sumaron 17 medallas de oro, 13 de plata y 5 de bronce.

"Colombia sigue escribiendo páginas doradas en la historia del deporte mundial. Nuestra selección nacional de patinaje de velocidad conquistó su título mundial número 23 y el decimosexto de manera consecutiva, ratificando por qué somos la mayor potencia de esta disciplina", informó la Federación Colombiana de Patinaje en su cuenta de la red social Instagram.

Solo Italia y Colombia han finalizado en la cima del medallero desde que se disputan los Juegos Mundiales de Patinaje.

La delegación cafetera conquistó la primera edición, celebrada en 2017 en Nankín (China), y la de Buenos Aires en 2022.

En tanto que los italianos se llevaron los títulos en disputa en España en 2019, Italia en 2024, así como esta de 2026 en Paraguay.

Los juegos de Paraguay serán recordados por los récords que se marcaron y los desempeños individuales de jóvenes patinadores como el español Egoitz Bijueska, que a sus 15 años conquistó la modalidad 'park del skateboarding' por delante de figuras como el estadounidense Tom Schaar y los brasileños Augusto Akio y Gui Khury.

También destacó el velocista Sebastián 'Chevi' Guzmán, nacido en Venezuela y nacionalizado español, ganador de 5 medallas y quien rompió el récord mundial en los 100 metros de velocidad.

En esta prueba, 'Chevi' rompió el registro mundial que ostentaba él mismo al detener el cronómetro en 9 segundos y 467 centésimas.

Otra de la figuras es la velocista colombiana Kollin Castro, quien se colgó cuatro medallas, tres de ellas de oro, y se afianzó como una de las representantes de la velocidad colombiana.

Este mundial estuvo igualmente marcado por el mal tiempo y los retrasos en las pruebas de ruta, que tuvieron que ser reprogramadas hasta en dos ocasiones por el mal estado del asfalto de la avenida Costanera de Asunción, la capital paraguaya, lo que ocasionó la caída de decenas de patinadores.

Según datos de los organizadores, un total de 5.600 competidores de 91 países, un 35,8 % mujeres (2.004 patinadoras), demostraron su destreza sobre ruedas entre el 2 y el 18 de octubre en 11 deportes y 40 disciplinas.