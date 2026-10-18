Polaca Chwalinska gana a los 25 años su primer torneo WTA

La finalista del último Roland Garros, Maja Chwalinska, se impuso por 2-6, 6-4 y 6-2 en 2h43 de partido a la británica Sonay Kartal (#170) y el lunes ascenderá al puesto 11 del ránking mundial, la mejor clasificación de su carrera.

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Chwalinska se convirtió en la cuarta jugadora en inaugurar su palmarés en un WTA 1000, los torneos más importantes del circuito femenino después de los de Grand Slam. Antes que ella, solo la japonesa Naomi Osaka y las canadienses Bianca Andreescu y Victoria Mboko habían logrado esta hazaña.

La zurda polaca se dio a conocer en París, donde alcanzó la final cuando estaba fuera del top 100 y procedía de la fase previa. En Wuhan, Chwalinska disputaba apenas su cuarto cuadro principal en un WTA 1000, una categoría de torneos en la que nunca había superado la tercera ronda.