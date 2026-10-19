Lunes, 19 de octubre de 2026

Sao Paulo. El neerlandés Clarence Seedorf tiene este lunes en Sao Paulo el primer examen como entrenador del Corinthians, el equipo más popular en Brasil después de Flamengo, que lucha contra el descenso a la segunda división.

Río de Janeiro. El Vasco da Gama se prepara para recibir este martes al argentino Boca Juniors en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en busca del pase a la final de la Copa Sudamericana 2026, luego de que en el juego de ida de la semifinal el equipo brasileño se impusiera por 0-1 en La Bombonera.

Redacción Deportes. El actual campeón, el París Saint Germain, recibe en París al Barcelona, que cuenta sus partidos por victorias y goleadas al inicio de esta temporada, en uno de los partidos más atractivos de la 3 jornada de la Liga de Campeones, en la que se disputarán también el Stuttgart-Atlético de Madrid y el Liverpool-Villarreal, entre otros.

Redacción deportes. Los New York Knicks arrancan la nueva temporada de la NBA como campeones y equipo a batir, en una liga sacudida por la llegada de LeBron James a Philadelphia, el ascenso definitivo de Luka Doncic al mando de Los Ángeles Lakers y la revancha que persigue Victor Wembanyama con los San Antonio Spurs. Por Andrea Montolivo.

Redacción Deportes. Segundo partido de las Finales de la WNBA, al mejor de siete duelos, entre las Golden State Valkyries, que ganaron el primer duelo, y el Atlanta Dreamm, en el Chase Center de San Francisco.

Miami (EE.UU.). El exfutbolista mexicano Claudio Suárez, figura histórica de la selección de su país y comentarista de FOX Deportes, explica a EFE que la primera cadena deportiva hispana de Estados Unidos, refuerza su apuesta por el español con seis nuevos programas tras el éxito del Mundial de Fútbol, en el que incluso audiencias angloparlantes sintonizaban partidos en este idioma.

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- Presentación general de la temporada regular de la NBA, que comienza el martes 20. Por Andrea Montolivo.

- Final de la WNBA. Segundo partido. Golden State Valkyries-Atlanta Dream (1-0) a las 00.00 GMT

- Este martes se cumplen 50 años del debut de Maradona, el 20 de octubre de 1976, en Primera División, con 15 años, en el equipo Argentinos Juniors. (FOTO)

- Brasil. Debut del neerlandés Clarence Seedorf en Sao Paul como entrenador del Corinthians (20.00 GMT) (FOTO).

- España. LaLiga EA Sports. 9ª jornada (FOTO): Getafe-Rayo (19.00 GMT).

- Liga de Campeones. 3ª jornada. Previas de los partidos Stuttgart-Atlético de Madrid, París Saint Germain-Barcelona y Liverpool-Villarreal (FOTO) (VÍDEO)(INFOGRAFÍA)

- Inglaterra. 7ª jornada: Totthenham-Conventry (19:00 GMT)

- Mundial sub-17 femenino, en Marruecos (hasta 7 nov). España-México

- Copa Sudamericana. Previa del partido de vuelta de las semifinales Vasco (Bra)-Boca Juniors (Arg), que se jugará el martes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

- Previa del partido de ida de la repesca entre Marathón, de Honduras, y Alianza, de El Salvador, por un cupo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

- Edición 18 de la Copa Libertadores femenina que se disputa en Quito. Comentarios de los partidos de la segunda jornada. A las 20.00 GMT: Deportivo Cali (COL)-Nacional (URU) del Grupo D y Cruzeiro (BRA)-Bolívar (BOL) del Grupo C. Desde las 00.00 GMT del martes se enfrentarán Libertad (PAR)- Universidad de Chile (CHI) por el Grupo D y Liga de Quito (ECU)-Olimpia (PAR) en el C. (Texto) (Foto). (Hasta el 31).

- Campeonatos del Mundo, en Róterdam (Países Bajos) (hasta 25).

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).

- Clasificaciones ATP y WTA tras los torneos de Shanghái y Wuhan.

- Torneos ATP 250 de Almaty, Marsella y Bruselas (hasta 25).

- Torneos WTA 500 de Nigbo (China) y Osaka (Japón) (hasta 25).

Redacción EFE Deportes