Trans Itapúa Bike: Montiel y Sosa dominan las categorías Élite

La exigencia del circuito y las diferencias entre los principales protagonistas marcaron la 13ª edición del Trans Itapúa Bike 2026, disputada este domingo en Trinidad.

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La competencia reunió a ciclistas de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay en un recorrido de 21,6 kilómetros por vuelta y 516 metros de altimetría, con ascensos, descensos, tramos rápidos y caminos rurales que pusieron a prueba la resistencia y la estrategia de los participantes.

Declarada de Interés Turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), la prueba combinó el atractivo natural de Itapúa con la exigencia del ciclismo de montaña. Sin embargo, más allá de su proyección turística y de los puntos en juego para el ranking internacional en las categorías correspondientes, los resultados dejaron diferencias marcadas entre algunas de las principales divisiones.

En la Élite masculina, el argentino Alejandro Fabián Montiel, del equipo Piñon Bike, se llevó la victoria con un tiempo de 2:31:52. El paraguayo Antonio David Alfonso Florentín, del Paraguay Cycles Club, terminó segundo con 2:31:55, a solo tres segundos del ganador, mientras que Elvis Miranda, del equipo Amanecer, completó el podio con 2:32:03, a 11 segundos del vencedor, según los tiempos consignados en la clasificación.

La definición masculina fue la más ajustada entre los tres primeros de las categorías con resultados completos, con apenas 11 segundos entre el campeón y el tercer puesto. Montiel logró sostener una mínima ventaja en una carrera que mantuvo la disputa abierta hasta el tramo final.

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En la Élite femenina, en cambio, la argentina Paola Corina Sosa, representante de Tribu Racing, se impuso con un tiempo de 3:04:40. La brasileña Marciele Musskopf, del Club K6 Naranjal, llegó segunda con 3:10:20, a 5 minutos y 40 segundos, mientras que la paraguaya Jule Lena Michaelis, del Círculo Guaireño de Ciclismo, ocupó el tercer lugar con 3:17:47, a 13 minutos y 7 segundos de la ganadora.

En Sub 23 masculina, el paraguayo Brahiam Joel Lutz Oberladstatter, del Consur Club, se quedó con el primer puesto en 2:32:00. Abraham Carballo Morel, del Paraguay Cycles Club, fue segundo con 2:49:58, a 17 minutos y 58 segundos, y Enrique Fernando Vera Benítez, del Club Ciclista Amanecer, terminó tercero con 2:50:00, a 18 minutos del vencedor. La diferencia de apenas dos segundos entre el segundo y el tercero contrastó con la amplia ventaja del campeón.

En Sub 23 femenina, la paraguaya Sami López, del equipo Paraguay, conquistó la victoria con un registro de 3:54:55. La clasificación suministrada no incluye los tiempos de otras competidoras de esta categoría.

La categoría Junior también formó parte del programa, con títulos para Fernando Iván Segovia Simonis en caballeros y Luana Abigail Royg Gysin en damas. No obstante, los datos disponibles no consignan sus tiempos ni las diferencias entre los participantes, por lo que no es posible establecer el margen de sus victorias.

El Trans Itapúa Bike volvió a colocar a Trinidad en el calendario del ciclismo regional y ofreció una competencia con presencia internacional. Pero el desafío para el crecimiento de este tipo de pruebas no termina con la convocatoria ni con el atractivo turístico: también pasa por sostener la participación, fortalecer el nivel competitivo y garantizar información completa y transparente sobre los resultados de todas las categorías.

En una carrera que ofrece puntos para el ranking internacional en las divisiones correspondientes y premios en efectivo, la calidad de la organización y la difusión precisa de los tiempos son parte del valor deportivo del evento, tanto para los atletas como para el público.