La UE está en una fase de crisis, incertidumbre y desconfianza en el futuro, según informe

Así lo recoge el informe de la Fundación Alternativas 'Un futuro para la Unión Europea', presentado este martes en Madrid y objeto de debate en un seminario con representantes de la UE y analistas.

El director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, advirtió de que la UE debe actuar con urgencia estratégica para defender su autonomía y sus valores.

"La Unión Europea en su conjunto y todas nuestras democracias están siendo desafiadas con más intensidad que nunca en las últimas décadas, con una ola reaccionaria, con una ola eurófoba, con una ola ultraderechista", alertó por su parte el secretario de Estado español para la UE, Fernando Mariano Sampedro.

Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido, repasó logros históricos como la paz continental, el mercado único o la ciudadanía europea, al tiempo que presentó un "decálogo del futuro" centrado en "lo que tenemos que conseguir".

El informe advierte de la pérdida de peso geopolítico y económico del bloque comunitario: si en 2004 la economía de la UE representaba el 31 % del PIB mundial, en 2024 esa cuota cayó al 17 %.

Ante esta situación, el documento plantea tres transiciones necesarias -digital, verde y social- para que Europa recupere su peso internacional y mantenga su posición en materia de desarrollo y derechos humanos.

La transición digital pasa por reducir la dependencia de EEUU y China, que actualmente alcanza el 80 % en desarrollos tecnológicos.

En el ámbito digital, el 69 % del mercado europeo de la nube está concentrado en manos de tres gigantes estadounidenses, mientras que el 92 % de los datos europeos está gestionado por entidades norteamericanas.

Frente a ello, el estudio insta a incrementar la inversión en I+D —donde competidores como Corea del Sur (5 % del PIB) o EE. UU. y China (~3 %) superan la media comunitaria— y a desarrollar capacidades e infraestructuras propias en áreas críticas como la Inteligencia Artificial, los semiconductores, la computación cuántica y la microelectrónica.

El informe advierte de que la gran industria europea paga la energía el doble de cara que en EE. UU., mientras Pekín domina casi en exclusiva el suministro de paneles solares y baterías.

Para solucionarlo, los analistas reclaman proteger la producción local (Made in Europe) y lograr que las energías renovables abaraten la factura industrial sin restar competitividad.

Junto a los retos tecnológicos y climáticos, los participantes en el seminario coincidieron en la necesidad de que las políticas comunitarias no pierdan de vista el impacto social.

Debemos "situar la ciudadanía en el centro de las prioridades políticas", afirmó el secretario de Estado de la UE y recordó que Europa es "la región socialmente más avanzada del planeta".

Asimismo, Calleja instó a que las transformaciones ecológicas, tecnológicas y económicas deban pasar innegociablemente por los valores fundamentales de la Unión: "El respeto de la dignidad de la persona, la libertad, la democracia, la solidaridad y la igualdad".

En esta línea, el informe señala la inmigración como un pilar imprescindible ante la crisis demográfica europea que debe gestionarse desde el respeto a los derechos humanos.

"La permanencia de nuestros derechos, de nuestras libertades y de nuestro Estado de bienestar no está escrita; dependerá de si mantenemos la confianza en un proyecto que ha mejorado la vida de millones de personas", sentenció Sampedro.