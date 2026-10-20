Martes, 20 de octubre de 2026

. Además, previa del segundo partido de vuelta de semifinales, entre el Montevideo City uruguayo y el Atlético Mineiro brasileño.

Redacción deportes. Los Detroit Pistons abren antelos Boston Celtics, campeones hace dos años, la temporada regular de la NBA, en un martes inaugural en el que los vigentes campeones, los New York Knicks, reciben a los Philadelphia 76ers de Lebron James y Joel Embiid, y el Oklahoma City Thunder viaja a San Antonio para jugar contra los Spurs de Victor Wenbanyama, finalistas en 2026.

París. Uno de los mejores partidos que se pueden ver en la Liga de Campeones cruza este martes en el Parque de los Príncipes de la capital francesa al París Saint-Germain, ganador de las dos últimas ediciones y líder de la actual, con el Barcelona, segundo en la tabla, en la tercera jornada de la máxima competición continental de clubes.

. Ademas, crónicas del Manchester City, que recibe al AEK Atenas, y el Liverpool al Villarreal, mientras que el Atlético de Madrid visita al Stuttgart alemán; el Manchester United, al Como italiano y el PSV neerlandés al Oporto portugués, entre otras.

. También previa del Real Madrid y el Leipzig, que afinan su puesta a punto para su compromiso del miércoles.

Tegucigalpa. El Marathón hondureño y el Alianza salvadoreño se enfrentan este martes en el partido de ida de la repesca que entrega un boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027.

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- El ajedrecista noruego Magnus Carlsen, número 1 mundial, participa en la presentación oficial de la MOVE Cup, un nuevo torneo de ajedrez que reunirá en Barcelona a los mejores maestros del mundo en enero de 2027

- Empieza la NBA 2026/2027 con los partidos Detroit-Boston (19:00 GMT), Nueva York-Philadelphia (23:00 GMT) y San Antonio-Oklahoma (01:30 GMT del miércoles). (FOTO)

- Copa Sudamericana. Semifinales, vuelta: Vasco (Bra)-Boca Juniors (Arg) (00.30 GMT del miércoles).

. Previa del partido Montevideo City (Uru)-Atlético Mineiro (Bra).

- Copa Libertadores. Previa del partido de vuelta de las semifinales Palmeiras (Bra)-Fluminense (Bra).

- Copa Libertadores femenina. Segunda jornada: Liga de Quito (ECU)-Olimpia (PAR), del grupo C, y Libertad (PAR)-Universidad de Chile (CHI) , del Grupo D, en Quito.

- Copa Centroamericana CONCACAF. Ida de la repesca: Marathón (Hon)-Alianza FC (Sal) (02.00 GMT del miércoles).

- Liga de Campeones. 3ª jornada (FOTO): Fenerbahçe Slavia Praga y Sabah-Borussia Dortmund (16:45 GMT) y Roma-Slovan Bratislava, Oporto-PSV Eindhoven, Liverpool-Villarreal, Manchester City-AEK Atenas, París Saint-Germain-Barcelona (DIRECTO), Nápoles-Bodo/Glimt y Stuttgart-Atlético de Madrid (19.00).

- Previas de los partidos Real Madrid-Leipzig y Betis-Feyenoord.

- Continúan el cierre del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).

- Torneos ATP 250 de Almaty, Marsella y Bruselas (hasta 25).

- Torneos WTA 500 de Nigbo (China) y Osaka (Japón) (hasta 25).

Redacción EFE Deportes