Abu Dabi presenta las Hexagon World Series de pádel, que arrancarán en Madrid

La Generali Hexagon Cup Madrid se disputará del 21 al 24 de enero de 2027 en el recinto de la Caja Mágica de la capital española y marcará un hito al convertirse en la prueba inaugural de la nueva Hexagon World Series, el circuito internacional de pádel por equipos avalado por la Federación Internacional de Pádel (FIP).

El torneo, que tendrá pruebas en marzo en Norteamérica y en junio en Escandinavia -sin especificar aún fechas y lugares exactos- se clausurará dentro de un año -del 21 al 24 de octubre de 2027- en Abu Dabi, capital de la nación y uno de los siete emiratos, junto a Dubai, Ajman, Fuyaira, Ras al Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn que la conforman.

El torneo lo integran ocho equipos, compuestos por dos parejas -una femenina y otra masculina-, y vinculados a estrellas internacionales como los ex tenistas Rafa Nadal, español, y Andy Murray, escocés; la actriz Eva Longoria, el ex futbolista argentino Kun Agüero o el piloto de Fórmula Uno francés Pierre Gasly (Alpine), que competirá precisamente en Abu Dabi, en la prueba que cerrará el Mundial de la categoría reina, el próximo 6 de diciembre.

En un acto al que asistieron, entre otros, el español Enrique Buenaventura -fundador de las Hexagon World Series- y el británico Gary Davidson, co-fundador del torneo de pádel que ahora alcanza un ámbito internacional, con pruebas en cuatro países de tres continentes.