Carl Lewis reivindica disciplina y constancia para triunfar en el deporte y los negocios

“Si tienes un sueño, debes trabajar en él. Mi vida ha sido así. Habrá victorias y derrotas, pero hay que seguir trabajando desde la constancia y la disciplina. El sueño de mi vida era estar en los Juegos Olímpicos y lo conseguí”, destacó el exatleta estadounidense en una conferencia durante el VDS 2026, el evento sobre tecnología, inversión y nuevas empresas que se celebra en Valencia entre este miércoles y este jueves.

Lewis, que actualmente imparte diferentes ponencias a jóvenes emprendedores, recordó sus inicios como atleta.

“Desde pequeño se veía que tenía talento y mis padres me motivaban para que mejorara. Seguí trabajando rápido y me ayudaron a creer en mí para mejorar. Yo os motivo a hacerlo. Lo más importante es empezar con un sueño y una idea. A los 17 años ya soñaba con ser el mejor saltador del mundo”, explicó.

“Empecé a buscar universidad, a conocer diferentes ideas y diferentes entrenadores. Pero lo importante era saber cuál era el mejor equipo y dónde podían hablar el mismo idioma que yo. Eso es lo que hay que buscar en los negocios, pero hay diferentes opciones, diferentes técnicas que pueden cambiarlo todo”, añadió.

El estadounidense hizo hincapié en la mentalidad positiva tanto en los deportes como en los negocios y puso de ejemplo su hambre competitivo tanto con 17 como con 35 años.

“La gente sigue esperando a que ganes aunque te vayas haciendo mayor. El año antes de Atlanta 96 ya pensaba en retirarme, pero cuando llegó la competición solo estaba centrado en ganar. Hay cosas en la vida que no vas a poder repetir y eso lo convierte en especial”, reconoció.

“Atlanta fue una experiencia increíble para cerrar mi carrera y empezar una vida nueva, una vida diferente. Ahora, el reto es ver que está todo correcto y que el camino sigue hacia adelante. Trato de motivar a los más jóvenes a que luchen por sus sueños y me encanta el mundo que tenemos actualmente”, afirmó.

Lewis cerró su ponencia con un mensaje sobre el ruido mediático que se une en el deporte como en el mundo empresarial. “Todo el mundo opina sobre ti cuando eres alguien que logra muchos éxitos. En los negocios, es muy importante saber que estarás en una posición incómoda muchas veces y que no siempre conseguirás lo que quieres, pero hay que seguir luchando”, concluyó.