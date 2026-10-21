Detienen al presidente de federación griega de baloncesto por amaño de partidos y sobornos

Además de Liolios, ha sido detenida en el aeropuerto de Atenas la árbitra Vaso Tsaroucha, poco después de que llegara en un vuelo desde Estambul (Turquía), a donde había ido para arbitrar un partido internacional.

También han sido arrestados tres exárbitros, dos de los cuales son miembros de la Comisión Central de Arbitraje de EOK, el organismo responsable para la formación, evaluación y colocación de los árbitros en la liga griega.

.Asimismo, las autoridades emitieron una orden de búsqueda y captura contra el empresario Yorgos Mavraganis, socio y amigo cercano del presidente federativo.

Las imputaciones abarcan supuestos delitos de cohecho activo y pasivo para alterar el resultado de cerca de 50 partidos disputados entre 2016 y 2026, tanto en la máxima categoría (Basket League) como en divisiones inferiores.

Durante los registros, los agentes hallaron 820.000 euros en efectivo en el domicilio de uno de los colegiados, según reveló el portal Newsit.

El origen de la causa se remonta a abril de 2026, tras una denuncia formal presentada por el club Maroussi BC contra la gestión de la federación y de su presidente.

Tras los arrestos, la EOK celebró una reunión extraordinaria de su junta directiva para informar a sus miembros sobre el proceso en marcha.

Por su parte, el Panathinaikos emitió un comunicado en el que aseguró haber sido víctima de "arbitrajes monstruosos por parte de individuos muy específicos", lo que les habría costado varios títulos.

Se trata de "un sistema corrupto que viola lo que más amamos: el baloncesto", denunció la dirección del club.