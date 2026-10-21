Polideportivo
21 de octubre de 2026 - 15:33

Francisco Cerúndolo se mete en cuartos del ATP 250 de Bruselas

Francisco Cerúndolo derrotó en dos mangas al estadounidense Martin Damm Jr.
Francisco Cerúndolo derrotó en dos mangas al estadounidense Martin Damm Jr. Redes sociales

El argentino Francisco Cerúndolo (21º del mundo) se clasificó este miércoles a cuartos de final del torneo ATP 250 de Bruselas tras derrotar al estadounidense Martin Damm Jr. (107º).

Por ABC Color
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Francisco Cerúndolo, de 28 años, venció por 6-4 y 7-6 (7/4) a Martin Damm Jr. y se medirá en su siguiente encuentro en la capital belga con el francés Clément Chidekh (152º).

En cambio, no estará en la ronda de los ocho mejores el también argentino Mariano Navone (45º), quien fue superado en un disputado partido por el neerlandés Tallon Griekspoor (60º) por 7-6 (7/4) y 7-5.

Resultados del ATP 250 de Bruselas

Damir Dzumhur (BIH) derrotó a Dino Prizmic (CRO) 7-6 (7/5), 2-6 y 6-2.

Clement Chidekh (FRA) a Jacob Fearnley (GBR) 7-6 (7/4) y 6-2.

Francisco Cerúndolo (ARG/N3) a Martin Damm Jr. (USA) 6-4 y 7-6 (7/4).

Tallon Griekspoor (NED) a Mariano Navone (ARG/N8) 7-6 (7/4) y 7-5.