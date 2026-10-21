Francisco Cerúndolo se mete en cuartos del ATP 250 de Bruselas

Francisco Cerúndolo, de 28 años, venció por 6-4 y 7-6 (7/4) a Martin Damm Jr. y se medirá en su siguiente encuentro en la capital belga con el francés Clément Chidekh (152º).

En cambio, no estará en la ronda de los ocho mejores el también argentino Mariano Navone (45º), quien fue superado en un disputado partido por el neerlandés Tallon Griekspoor (60º) por 7-6 (7/4) y 7-5.

Resultados del ATP 250 de Bruselas

Damir Dzumhur (BIH) derrotó a Dino Prizmic (CRO) 7-6 (7/5), 2-6 y 6-2.

Clement Chidekh (FRA) a Jacob Fearnley (GBR) 7-6 (7/4) y 6-2.

Francisco Cerúndolo (ARG/N3) a Martin Damm Jr. (USA) 6-4 y 7-6 (7/4).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tallon Griekspoor (NED) a Mariano Navone (ARG/N8) 7-6 (7/4) y 7-5.