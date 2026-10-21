La Federación Internacional de Pelota Vasca traslada su sede de Pamplona a Buenos Aires

De acuerdo a fuentes de la FIPV, una elección "muy cerrada" impuso a la capital del país suramericano por sobre Biarritz (Francia), lo que representa una sorpresa ya que en la apertura del actual certamen internacional se había anunciado a la localidad del país vasco francés.

La asamblea de la autoridad máxima de la pelota vasca votó con casi total unanimidad por la renovación de la presidencia de Xavier Cazaubon, por lo que el dirigente francés-mexicano extenderá su mandato hasta 2030, al que accedió en octubre de 2014.

Cazaubon se desempeñó como pelotari entre 1974 y 1987 y como seleccionador mexicano entre 1994 y 2010.

La elección no contó con el voto de la Federación Española de Pelota (FEPelota), que se abstuvo.

La mudanza de la FIPV a Buenos Aires se resolvió con 43 votos a favor y 40 en contra y así se canceló el proyecto de Biarritz, a pesar de contar la aprobación a fines de marzo de este año por parte de la junta directiva y el apoyo de las autoridades locales informado por Cazaubon, quien es natural de esa ciudad francesa.

De esta forma, la FIPV vuelve al lugar donde fue fundada en 1929.

La organización había justificado su salida de Pamplona alegando una disminución de las subvenciones por parte del ayunamiento local así como del Gobierno de Navarra y el Consejo Superior de Deportes, además de acusar un hostigamiento de partidos políticos navarros y ciertas asociaciones.

Además, en la asamblea se aprobaron los presupuestos, el informe económico y los balances financieros y patrimonial.

El martes se disputaron las primeras finales del Mundial, que repartieron títulos en cesta punta por equipos: el femenino de España venció al de Euskadi y el masculino vasco superó a la pareja de los hermanos Johan y Gorka Sorozabal que representaron a Estados Unidos.

El título mundial logrado por los pelotaris Xabier Barandika y Unai Lekerika representa un hito en la historia de la Euskal Selekzioa, ya que esta es la primera competencia internacional de categoría absoluta en la que participa por separado de España.