Pinheiro, un jugador de proyección que busca "más minutos" en el Atlético Valladolid

Valladolid es una "gran oportunidad" para evolucionar "como jugador y como persona", sabiendo además que se trabaja mucho con los pivotes puesto que el propio Pisonero defendía esa posición como jugador, ha explicado este miércoles durante una rueda de prensa.
"Estoy muy contento de estar en el Recoletas. Tengo que seguir entrenando y evolucionando, y espero sumar todo lo posible y ayudar al máximo a mi equipo en esta etapa, de la que creo que voy a salir siendo mejor jugador y persona", ha señalado.
Su deseo es mantener su presencia en la selección brasileña porque es su sueño desde niño, y competir en Asobal le va a permitir "ser un jugador más completo", ya que a su faceta defensiva va a añadir más minutos y calidad en el plano ofensivo.
En su opinión hay una gran diferencia entre el balonmano que se juega en Brasil "y en América", y el de Europa, ya que en su país "es un juego muy físico, con mucho uno contra uno", mientras que en Asobal "hay muchos pases y contraataques y se corre mucho".
"Quiero jugar más en ataque para convertirme en un jugador completo. Soy joven, y con Pisonero puedo mejorar en eso. Conozco al equipo, he jugado contra él, sé que trabaja mucho con los pivotes, y eso es muy bueno para mí", ha matizado.
Llega a Valladolid procedente de Granollers, al que llegó en enero de 2026 "con la temporada ya empezada y el equipo ya formado", por lo que no disfrutó de demasiados minutos, aunque cuando jugó, estuvo a un buen nivel y en esta "la situación seguía siendo la misma", de ahí que buscase su salida, para poder alimentar su crecimiento.
Antes de fichar por el Recoletas, Pinheiro habló con su amigo y compañero en la selección, Tarcisio Freitas, exjugador azulón, quien le dijo que el club vallisoletano era "increíble" y que "no tuviera miedo", porque iba a encontrar a gente "muy profesional" y un gran ambiente en el vestuario.
Si a eso se añade que tendrá a su lado a un jugador que ha sido referente en Brasil, como es José De Toledo, y varios portugueses -Ribeiro y Carvalho-, su proceso de adaptación será rápido, por lo que ya, este próximo sábado, ante Viveros Herol BM Nava, podría debutar con la camiseta azulona.
El técnico, David Pisonero, ha dejado claro que Renan Pinheiro "no va a ser un especialista defensivo, sino que el objetivo es potenciar su crecimiento en ataque, ya que tiene experiencia con su selección, y tiempo por delante para poder progresar", puesto que su fichaje se extiende hasta junio de 2029.
Ha admitido que llevaban ya tiempo siguiendo al joven pivote brasileño, "pero apareció Granollers y no se le pudo traer, y ahora, por diferentes circunstancias, ha sido posible ficharle, además, atendiendo a su proyección, lo que para el club es importante, de cara al futuro".
"El club ha reaccionado con rapidez y eficacia para cubrir los huecos dejados por Gedo y Carvalho en el pivote, y se ha hecho una transición buena, primero, con Donlin, un jugador con experiencia, que ya está dando más de los que se pensaba, y ahora, con Renan, cuya caída en el vestuario ha sido muy natural y que tiene el perfil que buscábamos", ha asegurado.