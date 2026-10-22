Hashimoto prolonga su reinado con su cuarto título mundial consecutivo

Hashimoto, que contabilizó un total de 85,998 puntos, aventajó en 1,799 al chino Haonan Yang, que se colgó la medalla de plata con una nota de 84,199, y en casi dos y medio -2,467- al británico Joe Fraser, que completó el podio con una puntuación de 83,531.

Diferencias que pocos hubieran podido imaginar tras la décima posición en la que Daiki Hashimoto, oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020, cerró la primera rotación, tras tener que conformarse con una nota de 13,666 en su ejercicio de suelo.

Una puntuación que situó al nipón, que ya condujo en estos campeonatos a Japón a la medalla de oro en la final por equipos con un espectacular ejercicio de barra fija, con un punto de desventaja con relación al ruso Arsenii Dukhno, que se situó al frente de la tabla -14,666- con una sensacional actuación en suelo.

Todo un aviso del jovencísimo gimnasta ruso, que cumplió 18 años el pasado mes de agosto. Dejó claro desde el principio su candidatura a un título mundial que ya conquistó el pasado año en Manila en la categoría júnior.

De hecho, Arsenii Dukhno siguió al frente de la clasificación tras la segunda rotación, en la que tanto el gimnasta ruso como Daiki Hashimoto dieron muestra de su maestría en el caballo con arcos.

Una fiabilidad que Dukhno no pudo mostrar en las anillas, donde el ruso, que se tuvo que conformar con una nota de 12,933 puntos, no sólo se vio superado por Hashimoto en la clasificación, sino también por el chino Haonan Yang, que se situó al frente la tabla tras brillar en el salto.

Primera plaza que Yang, dispuesto a hacer olvidar la ausencia de su compatriota Bohenh Zhan, plata en los Juegos de París y ausente de la cita por lesión, logró defender tras la cuarta rotación en la que el gimnasta chino deslumbró con un sobresaliente ejercicio de paralelas.

Pero ni así perdió la calma Daiki Hashimoto, que sabía que se jugaría el título de campeón del mundo en dos de sus grandes especialidades: las paralelas y la barra fija, el aparato en el que se coronó campeón olímpico en Tokio en 2021 y del mundo en Amberes dos años después.

Una circunstancia que el japonés no desaprovechó para situarse por primera vez en toda la final el frente de la clasificación tras brillar como pocos en las paralelas, con un ejercicio en el que Hashimoto se disparó hasta los 9,000 puntos en ejecución para lograr un nota de 14,700 puntos.

Calificación que permitió al japonés afrontar el último ejercicio de barra fija con una ventaja de 0,101 puntos sobre el ruso Dukhno y de 0,733 sobre el chino Yang que se vio relegado a la tercera posición, lastrado por la falta de dificultad de su ejercicio de barra.

El mismo aparato que acabó con cualquier esperanza de victoria Arsenii Dukhno, que, tras caerse en su primera suelta, se desconcertó por completo y fue encadenando errores que no pasaron desapercibidos para los jueces que calificaron su actuación con unos paupérrimos 11,566 puntos que privaron al ruso no sólo del oro, sino también del podio.

Todo lo contrario que Daiki Hashimoto, que cerró su concurso con una sensacional ejercicio de barra, que permitió al japonés encadenar su cuarto título consecutivo de campeón del mundo del concurso completo por delante del chino Haonan Yang, plata, y del británico Joe Fraser, que se colgó el bronce.

Un triunfo que sitúa al gimnasta japonés, de 25 años, tras los pasos de su compatriota, el legendario Kohei Uchimura, ganador de seis oros seguidos en el concurso completo entre los años 2009 y 2015.

Títulos mundiales por los que no parece una utopía que pueda luchar en un futuro no muy lejano el joven gimnasta colombiano Ángel Barajas, de 20 años, que volvió a dejar claro en Róterdam que su progresión no tiene techo.

Si el pasado año en Yakarta, en su debut en un Mundial absoluto, Barajas fue sexto en el concurso completo, en la ciudad neerlandesa dio un paso más y concluyó en quinta posición con una nota de 83,232 que dejó al colombiano a tres décimas de punto -0,299- de la medalla de bronce.

Una medalla por la que Ángel Barajas, vigente subcampeón olímpico de barra, peleará el próximo domingo en la final de barra, en la que también actuará Camilo Vera, que cerró ese jueves el concurso completo en vigésimo cuarta posición con un total de 73,899 puntos.