La ATP eliminó más de 234.000 comentarios ofensivos dirigidos a tenistas y aficionados

A través del proyecto denominado ATP Safe Sport, que se puso en marcha en 2024 con el fin de proteger el bienestar de los jugadores, se analizaron más de 3,7 millones de comentarios en distintas redes sociales y se identificaron más de 284.000 mensajes ofensivos, de los que se eliminaron el 82 por ciento en tiempo real antes de que llegaran a sus destinatarios.

Los casos detectados se trasladaron a las autoridades policiales, judiciales y gubernamentales a nivel local, nacional e internacional con el fin de identificar a los agresores y de que se tomasen medidas contra ellos para erradicar la violencia digital, informa el organismo rector en su web.

"El bienestar de los jugadores es un pilar fundamental de las labores de seguridad de la ATP. Impedir que llegaran más de 234.000 comentarios ofensivos es el reflejo del impacto tangible que el programa tiene cada día. No hay lugar para la violencia digital en el tenis", subraya el director de Seguridad de la ATP, Andrew Azzopardi.

Para la ATP, los resultados del pasado año reflejan "la gran escala de este desafío que encaran los jugadores profesionales de tenis profesionales en internet", puesto que más del 85 por ciento de quienes recibieron interacciones en redes sociales estuvieron expuestos a mensajes ofensivos originados por más de 100.000 cuentas.

ATP Safe Sport, desarrollado con diversas plataformas tecnológicas, combina la moderación de los mensajes mediante herramientas de inteligencia artificial y evalúa posibles amenazas en colaboración con las autoridades policiales.

En su actividad durante 2025, se remitieron más de 1.800 comentarios para el análisis de especialistas, así como 690 alertas automáticas de amenaza.

"Seguiremos invirtiendo en tecnología, experiencia y colaboraciones para proteger a los jugadores, y seguiremos trabajando con las autoridades para exigir responsabilidades a quienes cometan estos actos", añade Azzopardi.