La velocista dominicana Marileidy Paulino ve plasmada en el cine su historia de superación

La producción, realizada por Jessica Hasbún y Kelvin Liria, busca mostrar a la mujer detrás de las medallas y los récords, a través de episodios personales que marcaron su vida y de anotaciones de su propio diario.

Paulino, quien cumplirá 30 años el próximo 25 de octubre, se convirtió en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la primera dominicana en ganar una medalla de oro a ese nivel en su especialidad de los 400 metros, con récord incluido: 48 segundos y 17 centésimas.

Durante la premier de la película, 'Gacela del Caribe' destacó entre aplausos el significado de la película para ella, su familia y su equipo de trabajo, al considerar que todos forman parte de la historia que la llevó a alcanzar el éxito deportivo.

La velocista, nominada este 2026 a deportista del año por World Athletics, recordó los momentos más difíciles de sus comienzos en el atletismo, cuando llegó a consumir vasos de agua con azúcar como alimento, para continuar luchando por su sueño.

'Marileidy' es protagonizada por la también atleta Yisneidy Alcántara e incluye escenarios vinculados a la vida de Paulino, como Nizao (sur de República Dominicana), donde nació y creció la campeona del Mundial de Budapest 2023.

"Pienso que la película es reflejo de la situación que muchos jóvenes deportistas están atravesando. Ahí podemos apreciar cómo el esfuerzo, la necesidad y la perseverancia pueden hacer que aunque estemos abajo podemos llegar a estar arriba y mantenernos", puntualizó.

Los productores esperan que la película llegue especialmente a los jóvenes, estudiantes y deportistas como un mensaje de perseverancia y motivación para que persigan sus objetivos, independientemente de los obstáculos que encuentren.

"Hoy en día puedo decir que he motivado a muchos jóvenes y seguiré motivándolos porque Marileidy no se detiene. Seguirá luchando mientras tenga vida y salud, con Dios por delante", expresó.

La dominicana jugaba originalmente balonmano, hasta que un entrenador le recomendó el atletismo, a lo que se negó en varias ocasiones.

"No me gustaba el atletismo, pero una vez le tomé respeto comprendí que debía disciplinarme y trabajar duro para sobresalir, porque si otros miraban el talento que tenía, lo que debía hacer era corresponder a esas expectativas", ha señalado la afamada corredora.

Desde su irrupción en el atletismo mundial, con sus medallas de plata en individual y por equipos 4x400 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Marileidy Paulino no ha hecho más que hilvanar una carrera de éxitos que la convirtieron en un fenómeno de las pistas.

La dominicana es la "dueña" de la Liga Diamante, con su dominio en 2022, 2023, 2024 y 2026, este último, un año brillante en su carrera.

Paulino dominó todas las pruebas en 2026, incluyendo una emotiva carrera ante sus compatriotas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el 5 de agosto pasado, cuando corrió sin oposición hacia la meta bajo un aguacero que dio al momento ribetes de espectacularidad, ovacionada por miles de personas que, sin preocuparse por la lluvia asistieron emocionadas a su triunfo. Allí, selló la carrera con un nuevo récord: 48 segundos y 94 centésimas.

Dos días antes, ya los dominicanos se gozaban las hazañas de su heroína de las pistas, pues guió a su país al oro en los 4x400 metros con un registro de 3 minutos, 10 segundos y 57 centésimas (3:10.57), también un nuevo récord para Centroamérica y el Caribe.

Paulino se impuso este año en ocho pruebas internacionales en las que compitió.

La Liga Diamante la dominó de principio a fin, con triunfos en Doha; París (récord con 48.48); Mónaco; Londres; Silesia (Polonia) y en la final de Bruselas.

En Londres se adueñó de la primera edición de la World Atletics Ultimate Championship, para finalizar su temporada en la prueba exclusiva para mujeres profesionales del atletismo Athlos, en la capital británica.