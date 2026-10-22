Los Dodgers confían en que Ohtani llegue recuperado al comienzo de la temporada de 2027

El presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman, confirmó que Ohtani "no necesita cirugía para tratar las molestias en el bíceps derecho y la rodilla izquierda" que arrastra desde al menos junio, y expresó su confianza en que el astro japonés vuelva a lanzar la próxima campaña.

Sin embargo, el equipo angelino analizará posibles ajustes en su preparación y carga de trabajo para que pueda desempeñarse en ambas facetas durante la temporada regular y llegar en plenitud física a la postemporada.

“Todavía no hemos entrado en detalles —declaró Friedman—, pero espero que nos reunamos para pensar y resolver tanto en la caja de bateo como en la lomita, cómo juntamos todo eso para que cause el mayor impacto posible con nosotros durante la temporada regular y también esté en una posición verdaderamente buena de cara a octubre”.

Ohtani, de 32 años, lideró a los Dodgers con treinta jonrones y registró un OPS de .889, además de una efectividad de 1.79 en 14 aperturas como lanzador. No obstante, las molestias físicas condicionaron su campaña: no volvió a subir al montículo después del 3 de julio y su producción ofensiva disminuyó a mediados de agosto.

En la postemporada, el japonés tampoco logró recuperar su mejor versión y bateó para .192, con cinco imparables en 26 turnos y un solo extrabase, un jonrón de tres carreras en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en la que los Dodgers fueron barridos por los Cerveceros de Milwaukee.

El propio jugador reconoció que necesita replantear su preparación para el próximo curso.

“La verdad no he podido procesar lo que he aprendido en general esta temporada”, explicó Ohtani, quien anticipó que comenzará de nuevo con su tratamiento y programa de entrenamiento.

Entre las opciones que contempla Los Ángeles está que el japonés no comience en 2027 como integrante de la rotación, aunque se encuentre físicamente preparado para lanzar, con el objetivo de dosificar sus esfuerzos.