Messi: Mi padre estaba "muy ilusionado" con el Premio Princesa de los Deportes

En una entrevista con la Agencia EFE en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, Messi habló de los valores de compromiso, respeto y solidaridad que forman parte del legado que le dejó su padre.

Su padre, Jorge, estaba "muy feliz" por un galardón que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha" o de lo que ha hecho durante toda su carrera, así que "seguramente lo estará disfrutando también".

Precisamente por el "significado" de este premio, su padre insistía mucho en que había que desplazarse hasta la capital asturiana para recogerlo, aunque sabían que podría ser "difícil" por los partidos que tiene con su actual equipo, el Inter Miami C.F.

Messi incidió en que aquellos valores que sus padres le transmitieron en casa, son los mismos que hoy trata de inculcarle junto a su mujer Antonela a sus tres hijos.

A nivel personal, el campeón del Mundo con Argentina en 2022 dijo sentirse "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido" por este reconocimiento y aseguró que conoce su "significado" después de vivir más de veinte años en España.

Messi, a quien aguardaban cientos de aficionados a las puertas del hotel, muchos de ellos argentinos, según el mismo apreció, también destacó los valores que le inculcaron en el Barcelona, el club de su "vida".

"Cuando uno está ahí no es solo jugar al fútbol, sino que el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que tiene uno antes de ir a entrenar o ir a jugar", reflexionó sobre su formación en el Barcelona.

Preguntado por la búsqueda de la excelencia, Messi remarcó que "se entrena como se juega no son solo palabras" y admitió que en su caso no le gusta perder "ni los partiditos cortos de los entrenamientos".

"Desde chiquito" fue "muy competitivo" para "intentar ganar, crecer y seguir mejorando" porque ese es "el camino", expuso el jugador de Rosario, quien considera que "el entrenamiento está para crecer" y "después llegar con las mayores herramientas" a la competición.

Sobre su labor solidaria a través del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona para niños con cáncer o las donaciones por la dana o los incendios del pasado verano en la sierra oeste de Madrid, ha dicho que él y su familia siempre intentan colaborar y ayudar en los que pueden.

Messi, quien aseguró que intenta estar informado de lo que pasa en el mundo, dijo que hoy se sabe mucho más de estas cuestiones por los medios, pero aseguró que lo ha hecho anteriormente "sin que se entere nadie" porque no tenía necesidad de ello y "uno lo hace de corazón porque lo siente".

Leo Messi fue merecedor este año del Premio Princesa de los Deportes por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos", según valoró el jurado.

En las ediciones más recientes, este galardón recayó sobre la tenista estadounidense Serena Williams; la jugadora de bádminton española Carolina Marín; el atleta keniano Eliud Kipchoge; la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados; la nadadora española Teresa Perales; el piloto español Carlos Sainz; la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn; los alpinistas Reinhold Messner (italiano) y Krzysztof Wielicki (polaco), y la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los 'All Blacks'.