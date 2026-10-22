Polideportivo
22 de octubre de 2026 - 09:05

Multitudinario recibimiento a Messi en Oviedo para recoger el Princesa de los Deportes

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Oviedo, 22 oct (EFE).- El futbolista argentino Leo Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y el que más títulos ha conquistado, ha protagonizado este jueves un multitudinario recibimiento en Oviedo, donde mañana recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Por EFE
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El delantero ha sido recibido sobre las 13:00 horas (11:00 GMT) por la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, en el Hotel de la Reconquista de la capital del Principado, donde le esperaban cientos de aficionados al ritmo de las tradicionales gaitas asturianas.

Acompañado de su mujer Antonela Roccuzzo, con la que ha posado ante los medios de comunicación, el astro argentino se ha acercado a muchos de los asistentes que se han citado en los aledaños del hotel para firmarles sus camisetas y fotografías.

El jurado ha otorgado este galardón al delantero, campeón de todo a nivel de clubes, con la selección de su país y a título individual, por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva" y también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".