Pogacar y UAE líderes indiscutibles del ránking mundial

Pogacar, ganador este año del Tour de Francia y que se tuvo que retirar en la Vuelta a España, acabó la campaña con 9.331,75 puntos, por los 7.191,61 del belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora) y los 5.606,46 del mexicano Isaac del Toro, también del UAE.

La joven realidad del ciclismo francés, Paul Seixas (Decathlon) acabó en la cuarta plaza con 5.580,38, por delante del británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), que rebasó al danés Jonas Vingegaard (Visma).

En esta última lista, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easypost) bajó al duodécimo puesto (3031,12), mientras que el español Enric Mas (Movistar), ascendió al decimocuarto (2.798.14) y Juan Ayuso (Lidl Trek) subió al trigésimo sexto (1.735,53).

El UAE concluyó por cuarto año consecutivo en cabeza de la tabla con 30.982,1 puntos, seguido por el Red Bull Bora (25.464,59) y el Visma (23.129,25). El Movistar fue decimotercero con 10.778,1, el Caja Rural Seguros RG vigésimo tercero con 4.893,58, el Burgos Burpellet BH vigésimo cuarto con 4.240,91, el Kern Pharma vigésimo séptimo con 3.075,3 y el Euskaltel Euskadi vigéismo octavo con 2.912,26, lo que le abre a este último la puerta a las grandes vueltas el próximo año.