Presidente de LaLiga: "Defender la competición exige responder a quienes la desacreditan"

Presidente de LaLiga: "Defender la competición exige responder a quienes la desacreditan"

Madrid, 22 oct (EFE).- El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, se reafirmó este jueves en sus declaraciones en las que comparó los métodos de comunicación del Real Madrid con los de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, y aseguró que "defender la competición también exige responder a quienes la desacreditan constantemente".