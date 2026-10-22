Tapia y Coello, pareja número uno mundial, integran el equipo de Abu Dabi en la Hexagon

Tapia, jugador de revés nacido hace 27 años en Catamarca, y Coello, 'drive', de 24, natural de Mojados (Valladolid) acaban de lograr, al anotarse la pasado domingo el P1 de Milán (Italia) y tras haberlo anteriormente en París, Rotterdam (Países Bajos) y Düsseldorf (Alemania) su cuarto título seguido, el duodécimo del año -y el cuadragésimo tercero desde que empezaron a competir juntos, hace cuatro temporadas-; con el que están a un paso de cerrar el año con el primer puesto del ránking mundial que ocupan en este momento.

Ambos jugadores -que como pareja llevan un porcentaje del 92 por ciento de victorias- ya habían participado en esta competición, pero nunca lo habían hecho juntos desde su creación, en 2024. Tapia integró el RL9 Team del futbolista internacional polaco Robert Lewandowski, mientras que Coello lo hizo en el Team Bella puertorriqueño.

El Team Dalma, que refiere a una isla de los Emiratos Árabes Unidos -situada en las aguas del Golfo Pérsico, a unos 42 kilómetros de la costa de Abu Dabi- también anunció que la portuguesa Sofia Araujo y la italiana Giulia dal Pozzo integrarán el dúo femenino de una competición en la que parejas de ambos sexos se miden, en un nuevo formato revolucionario, en partidos al mejor de cinco sets que se deciden en 'súper tie breaks' a diez puntos; que será de seis su fuese necesaria una decisiva quinta manga.

Araujo, nacida hace 26 años en Lisboa, juega de revés -lado izquierdo de la pista-; mientras que Dal Pozzo, de 21 y natural de Brgo Maggiore (San Marino) lo hace de 'drive', en la lado derecho.

El anuncio se produjo, de nuevo en el Emirates Palace Mandarin Oriental de Abu Dabi, en el marco de la presentación de la próxima edición de las 'Hexagon World Series' de pádel, que arrancarán el próximo mes de enero en Madrid y concluirán en octubre en Abu Dabi. Habrá otras dos pruebas más: en marzo, en Norteamérica, y en junio, en Escandinavia, cuyas fechas y lugares concretos serán anunciados las próximas semanas, según explicó a Efe el británico Gary Davidson, co-fundador del torneo, durante la presentación oficial del torneo del miércoles.

Las cuatro pruebas de la edición de 2027 estarán conectadas mediante una clasificación general de la temporada, en la que los equipos acumularán puntos según sus resultados en cada evento para establecer la clasificación final del Campeonato del Mundo por Equipos de Hexagon.

El equipo ganador de cada prueba se llevará 25 puntos; el subcampeón sumará 18 y el tercero, 15. Los equipos que finalicen entre la cuarta y la sexta plaza de cada evento se anotarán doce, nueve y seis puntos, respectivamente. El séptimo recibirá tres y el octavo se irá de vacío.

El nuevo conjunto presentado este jueves -que partirá, sobre el papel, coom se une al resto de equipos confirmados: el AD/vantage Padel Team, del ex tenista escocés Andy Murray y el boxeador británico Anthony Joshua -campeón en 2024 y 2026-, así como el KRÜ Padel by Taktuka -ganador en 2025- del 'Kun' Agüero y el Rafa Nadal Academy Team.

Los otros equipos son el ElevenEleven Team USA, que respalda la actriz estadounidense de origen mexicano Eva Longoria -con ancestros españoles: asturianos, en concreto-; el citado Team Bella Puerto Rico de los empresarios de ese país María Esteve y Carlos López-Lay; y el X Padel -que lleva en número romano el del monoplaza con el que compite en F1 el francés Pierre Gasly (Alpine), que precisamente competirá en Abu Dabi el próximo 6 de diciembre, en el Gran Premio que cerrará el Mundial de Fórmula Uno.

Nos dejamos un anuncio ayer que es muy importante, que es la formación de un equipo que partirá como gran favorito", declaró este jueves, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, el español Enrique Buenaventura, co-fundador de las Hexagon World Series.

Tapia, 'el Mozart de Catamarca' -que destaca por su creatividad, su excepcional técnica y su capacidad para ejecutar golpes extraordinarios- y 'King' Coello -reconocido por su extraordinaria potencia, capacidad atlética y dominio en la pista- competirán la semana próxima en el Kuwait Major, uno de los cuatro 'grandes' de la temporada junto a París, Roma y Acapulco (México).