Polideportivo
23 de octubre de 2026 - 03:35

Calendario de la Copa del Mundo de esquí alpino 2026-27

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Redacción deportes, 23 oct (EFE).- Calendario de la Copa del Mundo de esquí alpino, que arranca este sábado en el glaciar austriaco de Sölden (Tirol) con la disputa de un gigante femenino:

Por EFE
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11.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)

12.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)

15.01. Descenso de Cortina d'Ampezzo (ITA)

16.01. Descenso de Cortina d'Ampezzo (ITA)

17.01. Super-G de Cortina d'Ampezzo (ITA)

19.01. Gigante de Kronplatz/San Vigilio (ITA)

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01.02-14.02: Mundiales, en Crans Montana (SUI)

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27.02. Descenso de Garmisch-Partenkirchen (GER)

28.02. Descenso de Garmisch-Partenkirchen (GER)

20.03. Finales. Descenso de Sun Valley (USA)

21.03. Finales. Super-G de Sun Valley (USA)

23.03. Finales. Gigante de Sun Valley (USA)

25.03. Finales. Eslalon de Sun Valley (USA)

03.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)

04.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)

23.12. Eslalon de Madonna di Campiglio (ITA)

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01.02-14.02: Mundiales, en Crans Montana (SUI)

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20.02. Descenso de Garmisch-Partenkirchen (GER)

21.02. Super-G de Garmisch-Partenkirchen (GER)

20.03. Finales. Descenso de Sun Valley (USA)

21.03. Finales. Super-G de Sun Valley (USA)

24.03. Finales. Gigante de Sun Valley (USA)

25.03. Finales. Eslalon de Sun Valley (USA).