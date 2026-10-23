Calendario de la Copa del Mundo de esquí alpino 2026-27

11.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)
12.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)
15.01. Descenso de Cortina d'Ampezzo (ITA)
16.01. Descenso de Cortina d'Ampezzo (ITA)
17.01. Super-G de Cortina d'Ampezzo (ITA)
19.01. Gigante de Kronplatz/San Vigilio (ITA)
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01.02-14.02: Mundiales, en Crans Montana (SUI)
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27.02. Descenso de Garmisch-Partenkirchen (GER)
28.02. Descenso de Garmisch-Partenkirchen (GER)
20.03. Finales. Descenso de Sun Valley (USA)
21.03. Finales. Super-G de Sun Valley (USA)
23.03. Finales. Gigante de Sun Valley (USA)
25.03. Finales. Eslalon de Sun Valley (USA)
03.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)
04.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)
23.12. Eslalon de Madonna di Campiglio (ITA)
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01.02-14.02: Mundiales, en Crans Montana (SUI)
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20.02. Descenso de Garmisch-Partenkirchen (GER)
21.02. Super-G de Garmisch-Partenkirchen (GER)
20.03. Finales. Descenso de Sun Valley (USA)
21.03. Finales. Super-G de Sun Valley (USA)
24.03. Finales. Gigante de Sun Valley (USA)
25.03. Finales. Eslalon de Sun Valley (USA).