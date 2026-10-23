El Racing-Espanyol, una oportunidad para cambiar las dinámicas

El conjunto cántabro sigue dejando dudas respecto a su contundencia en las áreas, sobre todo en defensa, pero esta jornada regresa a su feudo, El Sardinero, donde hasta la fecha se ha mostrado más sólido y todavía no conoce la derrota.

Pese al mal resultado e imagen en el partido disputado en Pamplona (2-0), no se espera que el técnico verdiblanco, José Alberto López, realice muchos cambios en el once.

La principal duda es si Pablo García volverá a la titularidad, probablemente en lugar de Almeida, ya que Andrés Martín sigue cogiendo ritmo después de su lesión y no parece que pueda ser de la partida.

Por su parte, las dos últimas jornadas han puesto el foco en el rendimiento del Espanyol en los instantes finales. Contra el Málaga, errores en el tramo decisivo supusieron un empate (1-1) y frente al Atlético de Madrid, una derrota (0-1). El vestuario ha insistido en mejorar la picardía y el denominado 'otro fútbol'.

Los futbolistas han avanzado durante la semana que todos están comprometidos con el proyecto, con el entrenador, Manolo González, y con revertir la dinámica de resultados. El choque contra el Racing no es una final para el grupo, pero sí un duelo en el que traducir sus palabras en hechos.

El técnico perico no podrá contar para este sábado con el delantero Kike García ni con el centrocampista Jofre Carreras, ambos lesionados.

Históricamente, las visitas del Espanyol a Santander suelen ser favorables al conjunto local. El pulso más reciente entre ambos fue en la 2023-2024, en Segunda, y se zanjó con un 2-0 para el Racing.

Los anteriores cuatro, en Primera, acabaron con un triunfo para el Espanyol, un empate y dos triunfos más para el Racing.

Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas; Canales, Iván Martín, Prati, Pablo García, Íñigo Vicente; y Zabiri.

Espanyol: Fortuño; Omar El Hilali, Riedel, Drkusic, Cabrera, Hinojo; Edu Expósito, Pol Lozano; Javi Hernández, Bryan Zaragoza y Roberto Fernández.