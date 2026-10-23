El TAS estima el recurso del marchador japonés Ikeda, subcampeón olímpico en Tokio 2020

La AIU tomó dicha decisión en aplicación del artículo 2.2 por uso de substancias prohibidas/método debido a anomalías en su pasaporte biológico que en principio indicaban una manipulación sanguínea, pero con esta decisión podrá reincorporarse a la competición con efecto inmediato.

En noviembre de 2024 fue suspendido provisionalmente, lo que fue impugnado por el atleta, pese a lo cual en febrero de 2025 fue sancionado con un periodo de inegibilidad de cuatro años.

De nuevo Ikeda recurrió al TAS en marzo de 2025 rechazando la hipótesis de dopaje y solicitó la anulación de la sanción, lo que motivó una vista presencial en mayo en la sede del TAS en Lausana (Suiza).

Según informa el TAS, el panel encargado del caso evaluó evaluó las alegaciones, los dictámenes periciales y las pruebas presentadas por las partes y pese a que "era indiscutible que los valores de las muestras del perfil biológico (ABP) del Sr. Ikeda eran anómalos", consideró que " la hipótesis fisiológica" del marchador nipón "era plausible".

"El Panel consideró que el deportista había demostrado varios factores que explicaban las anomalías, entre los que se incluían afecciones médicas personales", indicó el TAS, quien precisó que "el Panel subrayó que el deportista no se limitó a defender su postura sobre las anomalías del perfil biológico, sino que aportó pruebas muy exhaustivas en apoyo de sus explicaciones".

"En este caso de gran complejidad, las pruebas presentadas durante el procedimiento ante el TAS fueron mucho más abundantes y específicas que durante el procedimiento en primera instancia ante el Tribunal Disciplinario de la WA (World Athletics), lo que implica que el Panel del TAS dispuso de elementos adicionales para su evaluación", añadió.

"En conclusión, se estima el recurso presentado por el Sr. Ikeda y se anula la decisión del Tribunal Disciplinario de la WA. El Sr. Ikeda no cometió ninguna infracción del ADR de la WA y, por consiguiente, no se le impondrá ningún período de inelegibilidad", concluyó.

Ikeda, también subcampeón mundial en Eugene 2022, logró la medalla de plata en los Juegos de su país. Fue superado por el italiano Massimo Stano y completó el podio su compatriota Toshikazu Yamanishi, mientras que acabó en cuarta posición el español Álvaro Martín, bronce en esta prueba en París 2024 y oro junto a María Pérez en la prueba mixta.