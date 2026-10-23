Hay vida sin Giannis: así asaltan la Serie Mundial Contreras y Chourio

"Perdimos a Giannis, pero tenemos a los Cerveceros en las World Series y vamos a ganar", dijo a EFE Noel Muñoz, nacido en Milwaukee, de ascendencia mexicana y aficionado del equipo de Milwaukee, que se jugará a partir de este viernes el campeonato en la serie contra los Tampa Bay Rays.

Su entusiasmo resume el ánimo de una ciudad que busca pasar de la nostalgia por Antetokounmpo a la ilusión por un campeonato inédito, con ídolos como las estrellas venezolanas William Contreras y Jackson Chourio.

"Se lo merecen, hace mucho tiempo que no han ido a la World Series", añadió Muñoz.

"No sabemos quién es el Giannis del equipo, pero sí tenemos a unos venezolanos que batean muy bien", afirmaron a EFE María Salas y Leo Farfán, propietarios del restaurante de comida venezolana Anytime Arepa en Milwaukee.

El majestuoso mural de Antetokounmpo sigue pintado en pleno centro de la ciudad. El griego ya no está, pero William Contreras y Jackson Chourio devuelven la sonrisa a base de batazos a los aficionados tras la salida del doble MVP. También a muchos empresarios, que tienen en el deporte un importante aliado para convertir la pasión en ingresos.

Salas y Farfán conocen ese ecosistema desde sus restaurantes y desde la tienda que tienen dentro del estadio de los Cerveceros.

"Emocionados, estamos a 'full' también porque estamos en el estadio, en el Family Field", explicó a EFE Amelia Torres, coordinadora de turno de Anytime Arepa y originaria de Ciudad de México, que atendió a EFE mientras preparaba arepas para sus clientes.

"Llegan unos jugadores, unos se van, pero la emoción sigue", añadió.

A orillas del lago Michigan, Milwaukee reúne algo más de medio millón de habitantes, con una identidad que mezcla industria, inmigración... y cerveza.

Los gigantes que llevaron nombres como Miller, Pabst o Schlitz por Estados Unidos comparten protagonismo con una creciente oferta de cervezas artesanales. La oficina de turismo habla de más de 40 cervecerías artesanales y locales con elaboración propia en Milwaukee y sus alrededores.

Wisconsin registra un consumo aparente de cerveza por habitante aproximadamente un 12% superior a la media estadounidense, según datos federales de 2024.

Antetokounmpo dio un impulso extraordinario a ese negocio. Visit Milwaukee estimó en 57,6 millones de dólares el impacto económico de los 'playoffs' del título de 2021. De ellos, 5,2 millones correspondieron a gasto directo en alimentación y bebidas.

"Ganar la NBA en 2021 después de 50 años fue algo bastante importante para la ciudad y económicamente también", dijo Farfán a EFE.

En un país donde los aficionados llegan a pagar decenas de miles de dólares para asistir a grandes eventos deportivos, Milwaukee representa una de las excepciones, con precios habitualmente accesibles.

Pero la cita con la historia de los Cerveceros ante los Tampa Bay Rays hizo que los precios de los boletos se dispararan.

"Nosotros compramos los boletos por mil dólares, pero ya no quedan. Si encuentras uno, lo van a meter por 3.000 dólares", aseguró Muñoz.

"Soy aficionado de los Cerveceros desde el día uno. He visto la Serie Mundial de 1982 en el estadio. Ver esta cuesta más de 3.000 dólares. Así que la voy a ver sentado en mi sofá con una copa de brandy", reconoció a EFE Ralph, un conductor de Uber.

Por el estadio y las calles de Milwaukee se lee el mensaje 'Win our way' (Ganar a nuestra manera). Porque los Brewers ofrecen otra forma de competir. Su masa salarial de 143,5 millones de dólares ocupa el decimonoveno puesto entre las 30 franquicias de las Grandes Ligas.

Los Dodgers, eliminados por Milwaukee en la final de la Liga Nacional, destinaban 338 millones a los sueldos, más del doble.

Sin un título de las Series Mundiales en su historia, los Cerveceros devuelven a la ciudad a una final que no disputaban desde 1982.

Entre quienes pueden reconocerse en estos Cerveceros hay una comunidad hispana y latina que representa algo más de uno de cada cinco residentes de Milwaukee. Los venezolanos Chourio y Contreras aportan un vínculo propio para aficionados y comerciantes como Salas y Farfán.

"Ha habido una gran ola de hispanos que han llegado. Y van creciendo, de muchas nacionalidades", señala Amelia, trabajadora de Anytime Arepa.

Pero Milwaukee no depende únicamente del deporte para atraer visitantes. Frente al lago, las alas del pabellón Quadracci del Museo de Arte llevan la firma del español Santiago Calatrava. Inaugurada en 2001, aquella ampliación convirtió la arquitectura en otro emblema de la ciudad.

En el paseo junto al río, el Fonzie de bronce recuerda los 'Happy Days'. El museo Harley-Davidson representa otro atractivo turístico, con motocicletas, industria y cultura estadounidense.

Los Brewers persiguen un título inédito. Entre bares, restaurantes y cervecerías, Milwaukee encuentra vida sin Giannis.