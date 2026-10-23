La Justicia deportiva de Brasil impide jugar a una trans en la liga femenina de voleibol

La decisión que impide jugar a Abreu partió del Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD), máxima instancia del país, a la que había recurrido la jugadora del Osasco, según informó la Confederación Brasileña de Voleibol (CBV).

La jugadora también recurrió a la justicia ordinaria y, en un primer momento, logró una decisión cautelar favorable, pero este viernes el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro revocó esa decisión, por lo que no podrá ser inscrita en la competición.

La polémica se desató el pasado agosto, cuando la CBV anunció la aplicación de las directivas de la FIVB y del Comité Olímpico Internacional (COI), que solo permiten participar en las competiciones femeninas a las mujeres biológicas.

Tifanny Abreu, que cumplirá 42 años la semana que viene, es la única jugadora trans profesional de Brasil y juega en el Osasco desde la temporada 2021/2022.

En 2017, recibió autorización de la FIVB para jugar en categoría femenina, después de haber competido anteriormente en ligas masculinas de varios países.

Su mayor éxito deportivo fue el título de la Superliga brasileña logrado en la temporada 2024/2025 con el Osasco.

Antes de desatarse la polémica, Abreu había adelantado que planeaba cerrar su carrera deportiva al final de la presente temporada 2026/27.

"No quiero privilegios, quiero terminar mi carrera haciendo lo que amo", afirmó en una reciente publicación en redes sociales, antes de conocerse la decisión judicial.