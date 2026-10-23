La Unión Africana celebra que el retorno de la F1 a África potencia su visibilidad global

En un comunicado, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, felicitó al Gobierno ruandés y subrayó "la importancia estratégica de los grandes eventos deportivos internacionales para potenciar la visibilidad global de África, atraer inversiones, promover el turismo, desarrollar los conocimientos locales y ampliar las oportunidades para los jóvenes del continente".

Así, destacó el papel del deporte como "catalizador para el crecimiento económico sostenible, la creación de empleo, el empoderamiento juvenil y la integración regional".

Para Youssouf, es importante "aprovechar estas iniciativas para fortalecer la participación de África en la economía deportiva mundial, promover las alianzas público-privadas y liberar el potencial emprendedor y creativo del continente".

Para impulsar más iniciativas en la misma línea, el alto funcionario alentó la colaboración de los Estados miembros de la UA con el sector privado y otros socios relevantes.

El nuevo acuerdo de diez años fue confirmado el pasado 13 de octubre en Kigali, la capital de Ruanda, por el presidente del país, Paul Kagame; el consejero delegado de la F1, Stefano Domenicali; y el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

El gran premio de Ruanda se incorporará al calendario a principios de la década de 2030 y tendrá lugar en el circuito que se va a construir en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, según los estándares de Grado 1 de la FIA y como parte de un proyecto más amplio de desarrollo deportivo, turístico, de infraestructura y comercial liderado por la Junta de Desarrollo de Ruanda (RDB).

El pacto permitirá que el Campeonato Mundial de F1 de la FIA vuelva a África por primera vez desde 1993, después del Gran Premio de Sudáfrica, inaugurado en 1934, que contó con 33 ediciones y que fue cancelado en varias ocasiones debido al régimen de segregación racial del "apartheid" (1948-1994).

En el marco de una estrategia de visibilidad internacional a través del deporte, Ruanda ha sellado en los últimos años contratos tanto con clubes de fútbol como el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich, como con la NBA.

Sin embargo, el Arsenal y el Múnich anunciaron en 2025 que pondrían fin a sus patrocinios, decisiones vistas como resultado de las presiones internacionales por la represión y las violaciones de derechos humanos de las que se acusa a Ruanda, así como su apoyo a los rebeldes del este de la vecina República Democrática del Congo (RDC).

Desde su llegada al poder en el año 2000, Kagame, de 68 años, ha conseguido reconocimiento internacional por sus éxitos económicos y la reconstrucción de Ruanda tras el genocidio de 1994.

Sin embargo, organizaciones pro derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones detenciones arbitrarias y desapariciones de disidentes a manos del Gobierno.