Viernes 23 de octubre de 2026

Redacción Deportes. El fútbol de América Latina avanza hacia una diversidad de modelos de propiedad, financiación y gobierno, pero su éxito depende en buena parte de cómo los clubes afronten los retos de inversión y sostenibilidad económica, advierte en un informe el Instituto de Conocimiento y Análisis del Deporte (ICAD), con sede en Madrid.

Redacción deportes. El Mundial de Fórmula Uno, con el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) en el liderato, aterriza en los Estados Unidos, donde este viernes se disputan los primeros entrenamientos libres del decimoctavo gran premio de la temporada, en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas).

Redacción deportes. Las primeras tandas de entrenamientos libres inauguran este viernes la acción en pista del Gran Premio Australia, decimoctava cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Phillip Island.

Redacción Deportes. Los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers protagonizarán este domingo el primer partido de temporada regular de la NFL en la historia que se juega en París, en medio de un tenso ambiente provocado por los disturbios y protestas civiles de días recientes. Por Arturo Salgado Gudiño

Redacción deportes. Los Cerveceros de Milwaukee, que volvieron a la disputa de la Serie Mundial después de 44 años tras ganar la Liga Nacional, se enfrentan en el American Family Field a los Rays de Tampa Bay, debutantes en estas instancias finales del béisbol de las Grandes Ligas. (Desde las 00.00 GMT del sábado).

Milwaukee (EE.UU.). Giannis Antetokounmpo se fue y Milwaukee, capital de la cerveza en Estados Unidos, busca nuevas razones para brindar después de despedir al hombre que llevó a los Bucks al anillo NBA en 2021. Los Cerveceros, clasificados para sus primeras Series Mundiales desde 1982, ofrecen una oportunidad histórica, con ídolos como las estrellas venezolanas William Contreras y Jackson Chourio. Por Andrea Montolivo

- Entrenamientos libres 1 (17.30-18.30 GMT) y 2 (21.00-22.00 GMT) del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, en el circuito de las Américas de Austin (FOTO).

- NBA: Milwaukee Bucks-Chicago Bulls (20.00 GMT), Boston Celtics-New York Knicks, Charlotte Hornets-Atlanta Hawks, Indiana Pacers-Dallas Mavericks, Orlando Magic-Minnesota Timberwolves y Washington Wizards-Toronto Raptors (23.00), Miami Heat-Detroit Pistons (00.00), San Antonio Spurs-Houston Rockets y Utah Jazz-New Orleans Pelicans (01.30) y Golden State Warriors-Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers y Sacramento Kings-Portland Trail Blazers (02.00).

- Grandes Ligas. Los Cerveceros de Milwaukee, que volvieron a la disputa de la Serie Mundial después de 44 años tras ganar la Liga Nacional, enfrentan en el American Family Field a los Rays de Tampa Bay, debutantes en estas instancias finales del béisbol de las Grandes Ligas (desde las 00.00 GMT del sábado). (FOTO)

- Grandes Ligas. Giannis Antetokounmpo se fue y Milwaukee busca razones para brindar después de despedir al hombre que llevó a los Bucks al anillo NBA en 2021. Los Cerveceros, clasificados para sus primeras Series Mundiales desde 1982, ofrecen una oportunidad histórica, con las estrellas venezolanas William Contreras y Jackson Chourio. Por Andrea Montolivo (FOTO) (VÍDEO)

- Panamericano sub'18. Puerto Rico afrontará en el municipio dominicano de Boca Chica el Campeonato Panamericano clasificatorio al Mundial sub'18 con "un buen núcleo" de jugadores, fogueados en escenarios internacionales pero, fundamentalmente, con la mira puesta en China. Por Esther Alejos (FOTO) (VIDEO)

- Previa de la Copa del Mundo 2026/2027, que comienza este fin de semana en la estación austríaca de Soelden.

- España. LaLiga EA Sports. 10ª jornada (FOTO): Alavés-Málaga (19:00 GMT).

. Previas de los partidos del sábado: Rayo-Elche, Racing-Espanyol, Valencia-Villarreal y Atlético-Deportivo.

. Informe centrado en la figura de Rodrigo 'Rodri' Hernández, jugador del Barcelona que puedo haber recalado en el Real Madrid. Por Francisco Ávila.

- Liga inglesa (jornada 8): Ipswich-Nottingham Forest (19:00 GMT).

- El fútbol de América Latina avanza hacia una diversidad de modelos de propiedad, financiación y gobierno, pero su éxito depende en buena parte de cómo los clubes afronten los retos de inversión y sostenibilidad económica, según lo advierte en un informe el Instituto de Conocimiento y Análisis del Deporte (ICAD), con sede en Madrid. (FOTO).

- Previa del NFL Game París, que el domingo juegan en el Stade de France, en Saint-Dennis, los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers. Por Arturo Salgado Gudiño (FOTO).

- Campeonatos del Mundo, en Róterdam (Países Bajos) (hasta 25) (FOTO). Final del concurso completo femenino (17:30 a 20:00 GMT).

- DP World Tour. Genesis Championship, en el club Woo Jeong Hills de Cheonan, Corea del Sur (hasta 25).

- Milwaukee (EE.UU.). Giannis Antetokounmpo se fue. Pero las barras siguen abiertas. Milwaukee, una capital de la cerveza en Estados Unidos, busca nuevas razones para brindar después de despedir al hombre que llevó a los Bucks al anillo NBA en 2021. Los Cerveceros, clasificados para sus primeras Series Mundiales desde 1982, ofrecen una oportunidad histórica. Por Andrea Montolivo (FOTO) (VIDEO)

- Entrenamientos libres (22.00 a 05.00 GMT) del Gran Premio Australia, 18ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Phillip Island. (FOTO)

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).

- Oviedo (España). Los Reyes de España, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año han distinguido entre otros al futbolista argentino Leo Messi (16.30 GMT. Teatro Campoamor). (FOTO) (VÍDEO)

- Torneos ATP 250 de Almaty, Marsella y Bruselas (hasta 25).

- Torneos WTA 500 de Nigbo (China) y Osaka (Japón) (hasta 25).

Redacción EFE Deportes