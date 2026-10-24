3-2. Los Cerveceros toman ventaja en un dramático partido de inicio de Serie Mundial

En el American Field Family de Milwaukee, el equipo de casa comenzó ganando en la misma primera entrada, al combinar sencillo del venezolano Jackson Chourio, triple de Christian Yelich y hit del también venezolano William Contreras.

El abridor de Tampa, Nick Martínez, se recuperó y colgó cuatro ceros. Sus compañeros aprovecharon y descontaron una anotación en el cuarto acto, cuando el mexicano Jonathan Aranda recibió una base por bolas, el dominicano Junior Caminero lo puso en tercera base con un doble y Liam Hicks lo llevó al 'home' con una rola por primera base.

Después de cinco entradas de labor con cuatro imparables y una carrera permitidos, el abridor de los Cerveceros, Jacob Misiorowski fue relevado por Abner Uribe y Aaron Ashby, quienes mantuvieron el dominio sobre los visitantes, que tuvieron un bajo rendimiento con la parte baja de la alineación. De 17-1 batearon los cuatro últimos de la ofensiva.

Milwaukee decidió el encuentro con una carrera en el séptimo. Cooper Pratt recibió boleto, avanzó a segunda base por bola ocupada y anotó con sencillo de Chourio.

Tampa amenazó en la novena entrada. El cerrador Trevor Megill aceptó sencillo de Aranda y de Chandler Simpson. Después de un doble robo y un boleto al dominicano Junior Caminero, el corredor sustituto de Aranda, Jorge Mateo, anotó en bola ocupada.

Megill se recuperó y ponchó a Johnny de Lucca para asegurar el triunfo de su equipo y anotarse salvamento.

El partido lo ganó Misiorowski, con cuatro hits admitidos en cinco entradas, con una carrera, tres ponches y un boleto. Lo perdió Martínez y lo salvó Megill.

Por los Cerveceros, Contreras bateó de 3.2 con una carrera impulsada; por Tampa Bay, Aranda se fue de 3-3 con una anotada.

El sábado será el segundo partido de la serie, que terminará cuando uno de los dos equipos gane en cuatro ocasiones. Logan Henderson lanzará por los Cerveceros y Drew Rasmussen lo hará por Tampa Bay.